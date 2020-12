14 dic 2020

Las cleaning spring de principios de año, el método konmari… da igual cómo organices tu casa, la verdad de por qué esta pulsión organizativa nos invade cada cierto tiempo y se pone de moda es que, realmente, vivir rodeados de orden nos ayuda a calmar el estrés. Pero de poco o nada le va a servir al resto de tu salud que deseches tus prendas viejas, organices tu zona de teletrabajo con todo tipo de stickers o coloques tus especias por orden alfabético si tras doblar y guardar las camisetas en vertical sigues conservando estos 10 objetos en tu casa: no desecharlos a tiempo es un atentado contra tu salud. En serio, tíralos… los primeros. Y si mientras los tiras a la basura quieres despedirte de ellos y decirles gracias, eso ya lo dejamos entre Marie Kondo y tú.





Marie Kondo saludable: tira la esponja

¿Cuánto dura una esponja de baño? Un mes, ni un día más. De verdad que si pudieras verla al microscopio no quieres restregarte por la piel una esponja que lleva más de un mes en un ambiente húmedo como lo es un cuarto de baño. A los hongos y las bacterias les encantan las esponjas de más de un mes. a las infecciones dermatológicas, también.

Marie Kondo saludable: medicamentos que te han sobrado

En tu botiquín debería haber analgésicos, tiritas y poco más. ¿Esa pomada que te sobró? Al punto SIGRE de la farmacia. ¿Los antiobióticos que quedaron del último tratamiento? No te sirven para hacer un tratamiento completo posterior por no hablar del riesgo de que tomar antibióticos sin supervisión médica es un riesgo para la salud. Almacenar medicamentos nunca es una buena idea, especialmente si tienes por costumbre ponerlos en el baño. Mejor deshazte de ellos llevándolos a la farmacia y te ahorrarás intoxicaciones.

Marie Kondo saludable: tampones de hace un año

Por si no los sabes, los tampones no son eternos. Si abriste ese paquete hace un año, a la basura. Otra mala idea es guardarlos debajo del lavabo del baño. En serio, necesitan un sitio mucho más seco y limpio que ese para conservarse en perfecto estado.

Marie Kondo saludable: tu cepillo de dientes tras un resfriado

¿Has tenido catarro últimamente? Pues toca despedirse del cepillo de dientes. Sus cerdas pueden ser un reservorio de virus y bacterias que van de nuevo a tu boca justo ahora que te estás curando. No compartas vaso para guardar el cepillo de dientes y cada vez que tengas una infección cámbialo por uno nuevo.

Marie Kondo saludable: la crema solar de este verano

Los solares son carísimos y cuesta desprenderse del bote casi entero que te sobró del mes de agosto, pero una vez abierto el verano que viene su eficacia puede haberse visto tan afectada que te puede dar algún susto en forma de quemadura. Si lo abriste, a la basura. Y si aún está precintado, sácalo del baño y guárdalo en un sitio seco, fresco y a resguardo de la luz solar hasta que vuelva el sol en primavera.

Marie Kondo saludable: tu almohada

Si llevan dos años en tu cama, una tercera parte del peso de las almohadas sobre las que apoyas la cara noche tras noche corresponde a ácaros y piel muerta. Y eso en el mejor de los casos y si has sido escrupulosa con su limpieza. En serio, tíralas y cómprate unas nuevas en Primark.

Marie Kondo saludable: tus tuppers viejos

De los que no tienen tapa ya se encarga Marie Kondo. Nuestra misión es que deseches los que están rayados y deformados si no son BPA free. Aunque la cantidad de BPA que pueden llegar a liberar estos tuppers viejos es poca, mejor no tentar a este disruptor endocrino y sustituirlos por otros nuevos o de cristal.

Marie Kondo saludable: estropajos de cocina

¿Cada cuánto cambias el estropajo con el que friegas la taza de desayuno? Si tu respuesta no es una vez a la semana, error. Por mucho que hiervas, sumerjas en vinagre o metas en microondas estas esponjas, es imposible que las desinfectes. Mejor, hazte con un paquete de varias de ellas en cada compra mensual y usa una distinta cada semana.

Marie Kondo saludable: la tabla de cortar

Igual que los estropajos, por mucho que limpies y desinfectes una tabla de cortar llena de muescas, nunca llegarás a todas las bacterias y microorganismos que la habitan. Dale las gracias por sus servicios, hazte con una nueva y a la basura.

Marie Kondo saludable: tus cucharas de madera

La tradicional cuchara de palo que no raya el fondo de las cacerolas ni las sartenes no es de este siglo. Hay un motivo muy claro por el que está prohibido usar utensilios de madera en las cocinas de los restaurantes: porque son un foco de infección. La madera es un material poroso y a las bacterias, una vez que se instalan en él, les encanta quedarse para siempre. Y no hay lavavajillas que lo impida. En la cocina, la madera solo para decorar, para decorar mejor utensilios de metal o silicona.