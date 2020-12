15 dic 2020

Llámalo hambre de piel, llámalo falta de cariño, el caso es que los seres humanos necesitamos relacionarnos para poder ser felices. Pero la necesidad de sentir a los demás cerca, piel con piel, va más allá de afectar o no a nuestro estado de ánimo y salud mental- Un nuevo artículo publicado en la revista Trends in Cognitive Sciences deja claro que no poder abrazar a nuestros seres queridos también está afectando a la salud física e, incluso, se prevé que este aislamiento social en el que vivimos aumente un 30% el riesgo de muerte prematura de la población.

Video: ¿Quién debería vacunarse primero contra el Covid?

Cómo afecta el aislamiento a nuestra salud

La ausencia de contacto físico con los demás repercute en múltiples facetas de nuestra salud. Para empezar, el primer damnificado de esa ausencia de abrazos es el cerebro: se ha comprobado que ejerce una influencia negativa sobre nuestra capacidad de razonamiento y memoria al tiempo que desbarata el equilibrio hormonal.

Pero lo que más preocupa al autor del artículo, Robin Dunbar, catedrático de Psicología y especialista en neurobiología de la Universidad de Oxford, es la influencia que tiene la ausencia de contacto físico y el aislamiento social sobre nuestras defensas: la ausencia de abrazos está deprimiendo nuestro sistema inmune. Para explicarlo de la forma más sencilla, sin abrazos no se estimulan unos nervios específicos que poseen nuestra piel y si ellos no se activan no se producen suficientes endorfinas. Estos neurotransmisores no solo se encargan de hacernos sentir bien, también tienen un papel dentro del sistema inmunológico que, por culpa de las circunstancias actuales, no se está cumpliendo.

Video: La COVID amplía sus síntomas

Las endorfinas son las encargadas de estimular a nuestras defensas para que produzcan células T-asesinas, las principales enemigas de los virus. Así que la respuesta es sí, seguramente el distanciamiento social que nos resulta tan extraño es posible que esté teniendo algún efecto perjudicial sobre nuestra salud. Pero como recuerda el propio autor del estudio, en este momento la amenaza más grave que hay para nuestra salud es el coronavirus: nos toca cumplir con todas las medidas que nos piden para protegernos de él y poder disfrutar más adelante de todos los abrazos que nos estamos perdiendo ahora.