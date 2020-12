21 dic 2020

Lo han publicado este mes en el British Medical Journal tras analizar los datos de más de 40.000 personas durante 30 años: tu corazón necesita que comas legumbres. Estas fuentes de proteínas de alta calidad combinadas con fibra e hidratos pueden ser el refuerzo que tu salud cardiovascular necesita para mantenerse en perfecto estado durante más tiempo. ¿Pero sabes dónde está el truco? En comerlas en usarlas para sustituir de otro alimento que perjudica la salud del corazón: la carne roja .





VER 20 FOTOS Los alimentos con hierro para el cansancio, la anemia y el dolor de cabeza

Cuántas legumbres hay que comer para que sean cardiosaludables

Comer legumbres, por si solas, no es la clave de esta investigación. Lo que han descubierto en los voluntarios de esta investigación es que las personas que elegían comer judías, soja y nueces en detrimento de carnes rojas y procesadas hacían descender su riesgo cardiovascular en un 14%.

Por el contrario, las personas que consumían una porción al día de carne roja incrementaban ese riesgo un 11% si era carne sin procesar (el filete de toda la vida) y un 15 si era carne roja procesada (bacon, salchichas, carne picada, embutidos…).

Video: Omega 3, los alimentos vegetales que lo contienen y cómo mejorar su absorción

Por datos como este tiene sentido recomendar no solo renunciar a una ingesta diaria de carne roja sino plantearse, directamente, que haya días libres a la semana de su presencia, ¿o no has oído hablar de los lunes sin carne? Al reducir el consumo de carne roja no solo se beneficia el corazón sino que investigaciones anteriores ya hablaban de que disminuye el riesgo de padecer cáncer. Si sustituimos esa carne por legumbres, además, aportamos al organismo grasas saludables y una buena cantidad de fibra y antioxidantes que tienen varios efectos cardioprotectores, como aumentar el colesterol “bueno”, reducir el colesterol “malo” o mejorar la funcionalidad de los vasos sanguíneos.