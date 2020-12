21 dic 2020

La moderación debería ser tu lema a lo largo de todo el año, pero si hay una época en la que deberíamos tener más en cuenta que nunca este concepto es la Navidad. Es difícil resistirse al encanto de las cajitas de bombones, los roscones navideños y el capricho de las mesas llenas de todo lo que no comes el resto del año, pero si no queremos llegar a enero con tres kilos de más en la cintura se impone un poco de sentido común a la hora de sentarse a la mesa y un poco de pensamiento estratégico a la hora de escoger los ingredientes de nuestros menús.

Con lo primero solo podemos ayudarte recordándote las desventajas del hambre emocional; para lo segundo hemos elaborado una lista de los 10 mejores alimentos detox cuyas propiedades ayudan a compensar los excesos. Eso sí, ni Papá Noel ni los Reyes Magos ni estos alimentos serán capaces de compensar que te comas tú sola una bandeja de polvorones después de cada comida. Recuerda: moderación o no hay detox que valga.





Los 10 mejores alimentos detox: manzanas

Aprovéchate de que hay manzanas disponibles todo el año no solo para comer una al día, que ya sabes que es un buen remedio para evitar visitas al médico, sino para sacarle partido a la pectina que contienen en su piel.

La pectina es una fibra soluble que no solo es mano de santo para nuestro intestino (tanto si vas mucho al baño como si vas poco), sino que también ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Además, la pectina puede adherirse al colesterol malo evitando que el cuerpo lo absorba, lo que es un plus en estas fiestas..

Los 10 mejores alimentos detox: alcachofas

Si piensas en detox piensas en alcachofas. No solo porque esta planta tiene propiedades diuréticas, sino porque contiene flavonoides antioxidantes que colaboran con el hígado. Por ejemplo, la cinarina es capaz de estimular la producción de bilis lo que favorece la digestión de las grasas mientras que la fibra de la alcachofa se encarga de “secuestrar” grasa de la comida para que el organismo no la absorba. El combo perfecto.

Los 10 mejores alimentos detox: arándano rojo

Estos pequeños frutos son ricos en unos antioxidantes muy potentes llamados proantocianidinas. Lo interesante de estos antioxidantes es que actúan en distintos puntos de nuestro organismo, especialmente en la vejiga, y se quedan allí preparados para captar las bacterias (especialmente a la E. Coli, responsable de la mayoría de las infecciones urinarias) que pueden crear problemas y evitar así que una cistitis te amargue las fiestas.

Los 10 mejores alimentos detox: coles

Toda la familia de las crucíferas, desde las coles de Bruselas, al humilde repollo o la coliflor de toda la vida, son tu tabla de salvación navideña. Esta familia de verduras contiene unos compuestos azufrados llamados glucosinolatos que no solo han demostrado que previenen el cáncer sino que son buenas fuentes de vitamina C. Eso sí, si tienes problemas de tiroides o tomas anticoagulantes debes moderar su consumo.

Los 10 mejores alimentos detox: nueces

Las nueces son tan navideñas como el turrón y deberías incluirlas en tus platos. Contienen grasa saludable, de hecho son ricas en el tipo de grasa que el hígado emplea para eliminar el colesterol “malo”. Y además, según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, no engordan.

Los 10 mejores alimentos detox: perejil

Si te resistías a incluirlo como aderezo de tus platos a ver si te convencemos con este argumento: el perejil es un buen aliado de tus riñones (esos que tienen que trabajar a todo gas para eliminar toxinas de tu organismo). Esta hierba posee propiedades diuréticas y ayuda el riesgo de padecer cálculos renales porque disminuye la presencia de calcio en la orina.

Los 10 mejores alimentos detox: cúrcuma

Si no te atreves a incorporarla a tus recetas navideñas tradicionales te aconsejamos que por lo menos la consumas en infusión para aprovecharte de sus virtudes. No solo ayudarás a tu digestión y combatirás la hinchazón abdominal, es que la cúrcuma contiene antioxidantes que colaboran con el hígado para procesar las toxinas.

Los 10 mejores alimentos detox: espinacas

Las verduras de hoja verde, como las espinacas, los berros o las acelgas, son ricas en clorofila y virtudes. Una investigación llevada a cabo por expertos en nutrición de la Universidad británica de Leicester comprobó que el hígado de las personas que incluían este tipo de verduras en su dieta de forma habitual cumplía la perfección su función desintoxicadora.

Los 10 mejores alimentos detox: jengibre

Otro toque oriental a tu cocina que puedes usar en tus platos y, si no te apetece, como infusión. La raíz de jengibre ha demostrado propiedades para acelerar el metabolismo y ayuda al hígado a funcionar correctamente y a eliminar las toxinas.

Los 10 mejores alimentos detox: semillas de sésamo

Acordarse de espolvorear de vez en cuando tu ensalada con unas semillas de sésamo es una buena forma de añadir un poco más de fibra a la dieta. Además, estas pequeñas semillas han demostrado en laboratorio cierta capacidad para proteger las células del hígado contra los efectos nocivos del alcohol.