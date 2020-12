22 dic 2020

Ni has dormido poco ni te hayas ido de juerga la noche anterior, pero últimamente te despiertas con un dolor sordo de cabeza que te amarga las mañanas. No hay duda de que sufrir una cefalea nada más despertarse no es la mejor forma de empezar el día por eso, para evitar que te vuelva a suceder, te explicamos las causas más comunes de este tipo de dolor matutino y qué puedes hacer para evitarlo. Toma nota.

Por qué te duele la cabeza al despertar por las mañanas: porque sufres apnea del sueño y no lo sabes

No todos los trastornos del sueño consisten en no pegar ojo, algunos de ellos, de hecho, cursan con largas noches durmiendo… pero sin descansar. La apnea obstructiva del sueño es uno de esos trastornos que hacen que despierten más cansada de lo que te acuestas. El motivo es que mientras duermes tus vías respiratorias se obstruyen produciendo ronquidos e impidiendo que respires durante cortos espacios de tiempo.

Ante el descenso de oxígeno el cerebro se espabila unos segundos para que cambiemos de postura y volvamos a respirar. Todo esta sucesión de ronquidos, ahogos y microdespertares se suceden una y otra vez a lo largo de la noche aunque tú no seas consciente de ello y uno de los síntomas de que lo estás sufriendo es que al día siguiente te despiertas con un buen dolor de cabeza. Si duermes sola o tu pareja es de la que no se despierta ni aunque haya una banda de música en el salón es posible que no sepas que roncas (otro de los síntomas más característicos de apnea) por eso debes estar pendiente de estos otros síntomas.

Si te despiertas a menudo con dolor de cabeza, te cuesta concentrarte, estás muy cansada, sufres cambios de humor (estás más triste de lo habitual o más irritable) y te despiertas con dolor de garganta y la boca seca, no está de más que consultes con tu médico sobre la posibilidad de sufrir apnea algo más común de lo que te imaginas en mujeres, especialmente a partir de la menopausia.

Por qué te duele la cabeza al despertar por las mañanas: sufres bruxismo (y tampoco lo sabes)

Los odontólogos alertan que desde que ha empezado la crisis del coronavirus la cantidad de pacientes con bruxismo ha aumentado: rechinar los dientes por la noche es una manifestación física de cómo nos afecta el estrés y la ansiedad.

El bruxismo es un buen generador de dolores de cabeza matutinos. Básicamente esta dolencia consiste en apretar los dientes durante el sueño provocando una sobrecarga importante no solo en las piezas dentales (que pueden acabar incluso rompiéndose si no se toman medidas a tiempo), sino también en la articulación de la mandíbula y los músculos de la cara. ¿Resultado? Dolor de cabeza matutino asegurado.

de nuevo, si duermes sola o con una pareja que no se da cuenta del ruido que haces apretando las mandíbulas por la noche, necesitas estar atenta a los síntomas del bruxismo para acudir a la consulta del dentista y conseguir una férula de descarga que ponga a salvo la articulación de la mandíbula y tus piezas dentales. Entre esos síntomas está, por supuesto, el dolor de cabeza matutino, pero hay otros que pueden aparecer asociados, como dolor en el oído, sensibilidad dental al frío o los dulces, limitación en la apertura de la boca, mareo, vértigo o dolor en las cervicales.

Por qué te duele la cabeza al despertar por las mañanas: tu almohada no es adecuada

Cuando los músculos de la cabeza no descansan de la forma adecuada todo se complica para la cabeza. Chequear si estás usando una almohada demasiado alta o demasiado baja o si, simplemente, la postura que adoptas para dormir es una atentando para tus cervicales es sencillo.

Duermas de lado o duermas boca arriba (nunca lo hagas boca abajo) la almohada debe permitir que tu cuello, tu cabeza y tu columna permanezcan alineados. Si duermes de lado necesitas una almohada de un grosor de unos 15 cm para conseguir ese efecto y si duermes boca arriba, con una de 12 cm de grosor puede ser suficiente. a lo que debes estar atenta es a que siempre sea más larga que tus hombros.