30 dic 2020

Compartir en google plus

A dos días para darl el pistoletazo de salida al 2021, y después de uno de los años más largos que se recuerdan, la necesidad de un descanso se convierte no solo en un deseo, sino en una realidad. Desconectar para volver a conectar, resetear y por fin, respirar, se convertirá en una de las tendencias más claras de los próximos meses. Y con razón.

Por Zoom o para los amantes de las tradiciones, por teléfono (si le preguntas a algún centennial, clasificaría la acción como vintage por lo menos): así es como se hace todo últimamente. Incluso (y sobre todo) las entrevistas. Atrás quedó aquello del 'face to face'. Ahora, a km de distancia y después de varios tonos, comienza la magia. Para descifrar qué nos deparan en cuestión de wellness y bienestar los 365 días que se nos presentan por delante, hemos hablado con Alejandro Bataller, subdirector de SHA Wellness , una selecta clínica de lujo, dedicada al bienestar de cuerpo y mente (con un paraje de en sueño de fondo) puntera en el cuidado integral.

Sha Wellness. pinit

Situado en L'Abir (Alicante), solamente hace falta buscar #shawellness en Instagram para encontrarnos con más de cuatro mil publicaciones entre las que podemos ver a famosos patrios como Ana Boyer o Rossi de Palma, pero también celebrities internacionales como Naomi Campbell tomándose un descanso para recargar pilas.

"Todo esto que estamos atravesando con la pandemia hace que todos reflexionemos más sobre sobre la importancia del cuidado personal y por tanto, hay mayor interés", nos cuenta Alejandro por teléfono. "Creo que si bien todo el turismo está afectado en estos momentos, el turismo de salud va a ser mucho más resiliente ante estas circunstancias. Incluso, va a experimentar un reclamo mayor. En los últimos cinco años ha crecido una media de un 15% anual, el doble de lo que ha estado creciendo el turismo tradicional, una media del 7%", nos cuenta. Y es que, en el mundo del turismo, todo lo relacionado con la salud y el bienstar será clara tendencia en 2021, fruto del presente en el vivimos donde la salud ha cobrado, sin duda, un papel protagonista en todos los sentidos.

"Dentro del turismo wellness había una oferta mucho más light, mucho más enfocada a relajación: masajes con un concepto más holístico, spa... y creo que la convergencia entre wellness y salud va adoptar un enfoque más serio en la parte médica, porque la gente, ya que viaja, no quiere únicamente relajarse, sino también quiere ponerse a punto", afirma. Y es que, no le falta razón: la prensencia médica en los destinos vacacionales dedicados al wellness va aumentar en los próximos años. "Un punto claro es todo lo relacionado con el sistema inmunológico. Nosotros en SHA lanzamos en julio un paquete enfocado al refuerzo del sistema inmunológico y yo creo que al final esto es una de las grandes claves de toda esta situación. Queremos que nuestro sistema esté lo mejor posible para afrontar los problemas de salud que puedan venir", recalca.

Sin embargo, esta necesidad de conseguir un estado de salud óptimo llega también unida a otra corriente que se afianza más que nunca, la personalización de los tratamientos según las necesidades individuales del paciente, "la genética cobra cada vez mayor peso. Los test genéticos que hace unos año eran menos alcanzables, ahora se pueden realizar sin problemas para que el tratamiento del cliente y las recomendaciones sean mucho más personalizadas y por ende, infinitamente más efectivas".

Alejandro Bataller, subdirector del SHA Wellness. pinit

Pero el sistema inmunológico no es el único reclamo, la llamada 'gut health' se convierte en otro de los servicios más demandados: la salud del aparato digestivo y el estudio de la microbiota. Problemas digestivos, dolores sin explicación aparente... SHA está también especializado en detectar y tratar este tipo de afecciones, "Se calcula que entorno a un 30% de la población padece problemas de tipo digestivo. Habitualmente no es fácil dar con la solución y dentro de la industria wellness tampoco tenía mucha presencia. Se ha hablado de mucho del detox. Pero un detox más enfocado a purificar el organismo porque ha habido una temporada de excesos y demás, pero esto va mucho más allá. En SHA hacemos un estudio detallado de cuál es el estado de salud de tu aparato digestivo desde un punto de vista médico y científico para abordar las soluciones posibles con el objetivo de que podamos disfrutar de un estado de salud óptimo", nos cuenta Alejandro.

Pero cuando hablamos de salud, no hablamos únicamente de lo físico. La salud mental es fundamental y su cuidado será otra de las necesidades más demandadas este año que entra: "Todo lo relacionado, ahora más que nunca, con la salud mental, el estrés, la ansiedad… la situación que atravesamos ha hecho que mucha gente se venga a bajo ante las circunstancias y todo lo que esté relacionado con mental wellness va a despuntar", reconoce.

No obstante, lo indiscutible este año es que la forma de viajar y movernos ha cambiado. El teletrabajo ha dado más libertad en todos los sentidos, por lo que se ha extendido el fenómeno de las 'workations': "La tendencia de combinar descanso, trabajo y seguir atendiendo las responsabilidades profesionales. Hasta ahora en los wellness serios se entendía la experiencia como un momento de desconectar: apagar el móvil, descansar de las obligaciones… pero al final ha cambiado mucho el tipo de personas que ahora acuden a los centros wellness. Un wellness como SHA ya no está tan destinado a una mujer de mediana edad que quiere perder peso -que también- sino que la gran mayoría que acude es gente que tiene una vida muy activa, profesiones exigentes, un gran nivel de responsabilidad, mucho estrés, etc. Además, viajan mucho y, precisamente fruto de todo ese contexto, necesitan cuando tienen tiempo libre aprovecharlo para ponerse a punto", afirma Bataller. El cambio también ha venido dado por las circunstancias, "la evolución del teletrabajo ha sido clave y hace que cada día sea más normal que se pueda trabajar desde cualquier parte del mundo. En SHA, estamos trabajando esto, nos adaptamos a la disponibilidad horaria del huésped y hemos creado un kit de teletrabajo, para que si tienes esta necesidad podamos satisfacerla".

Suite en SHA Wellness. pinit

"Instalarte en la suite la mesa de trabajo, la silla hergonómica, la impresora… para que puedas trabajar al mismo tiempo que te cuidas. Además, entorno al 60% de nuestros huéspedes vienen solos, por eso es un concepto perfecto para el SHA combinar ambas cosas".

Y el método que siguen en esta clínica de lujo propicia esta ambiguedad, "el método SHA está también muy enfocado a la mejora de la productividad. Tenemos una unidad de estimulación cognitiva, hay mucha gente que ha venido incluso cuando ha tenido temporadas de mucho trabajo o para tomar decisiones muy importantes en su trayectoria. Y han venido justo aquí porque consideran que pueden encontrar el mejor escenario de concentración fuera del ruido habitual", explica.

Aunque 2021 promete ser un año convulso, la premisa está clara: la calidad primará sobre la cantidad, algo en lo que también está de acuerdo Alejandro Bataller, "la gente va a comenzar a hacer menos viajes pero de una duración mayor. En este presente se vuelve mucho más importante el motivo por el cuál hacemos el viaje y abandonamos la seguridad y el confort del hogar. Va a tener más más peso un viaje para cultivar el bienestar y la salud que otro únicamente de carácter más ligero. Si te mueves, necesitas un motivo de peso para desplazarte y eso te lo da un lugar como SHA", finaliza.

¿Cuánto es el tiempo mínimo de estancia en la clínica? Una semana, aunque lo que recomiendan, si es posible, es hacer un ciclo de 21 días (tiempo en el que se genera un hábito) para descansar, recargar pilas, notar los cambios beneficiosos de la alimentación que sirven en SHA (libre de alimentos refinados, harinas, edulcorantes artificiales...) así como los tratamientos que puedes recibir una vez entras por sus puertas. No hay otra frase para descirbirlo: una auténtica experiencia -casi- religiosa que además de placentera, mejorará nuestra salud.