5 ene 2021

Hasta el coronavirus, nunca una enfermedad había generado tanta información y a un ritmo tan acelerado, tanto, que no es extraño que lo que se decía hace unos meses ya no sirva en este enero de 2021. Si al principio de la pandemia dudamos de su gravedad, sus síntomas o de si se transmitía o no por el aire, ahora ya tenemos más claros algunos conceptos. Pero con la llegada de las vacunas han aparecido nuevas dudas y es hora de aclararlas todas para que puedas vacunarte tranquila.

Video: La COVID amplía sus síntomas

¿Cuándo me tengo que vacunar del coronavirus?

Si no eres una persona de riesgo, ni mayor ni perteneces al grupo de personal sanitario y sociosanitario… Tómatelo con calma porque hasta primavera o verano no se calcula que empiece a vacunarse a gente sana y joven que no cumplan estos requisitos de ser trabajadores con especial riesgo de contagiarse o contagiar el coronavirus. De paso te recordamos que la campaña de vacunación depende del Servicio de Salud de tu comunidad autónoma y será este servicio el que se ponga en contacto contigo, no colapses la centralita de tu centro de salud para preguntar sobre cuándo te vacunan.

¿Tengo que vacunarme si ya he pasado el COVID-19?

En España las vacunas no son obligatorias y, de momento, no se prevé que la vacunación contra el COVID, cuando se extienda a la población general, lo sea. Como es posible que pasen meses hasta ese momento también lo es que para cuando puedas vacunarte ya te hayas infectado por el coronavirus y superado la enfermedad. ¿Tiene sentido en este caso vacunarse?

La respuesta que dan los expertos es que sí, lo tiene. La inmunidad que genera el haber pasado la infección por el coronavirus caduca, y ya se han producido casos de reinfección. Ante la falta de datos consistentes sobre cuánto dura esa inmunidad adquirida la recomendación de las autoridades sanitarias es que si puedes vacunarte, aunque hayas pasado la enfermedad, lo hagas para prevenir una segunda infección.

¿Me puedo vacunar si tengo alergia?

La vacuna de Pfizer que hasta este momento se ha estado administrando en España (en breve llegarán otro tipo de vacunas) ha provocado reacciones de anafilaxia en personas con alergia a algunos de sus componentes por lo que no se puede poner en aquellas personas que tienen alergia a los componentes que figuran en el prospecto. Si alguna vez has tenido alergia a un medicamento o una vacuna, debes consultar con tu médico antes de vacunarte.

Pero si lo que sufres es alergia a alimentos, animales, insectos, polen, látex… la vacuna ha demostrado ser segura en todos esos casos o sea que te puedes vacunar sin problemas.

Video: ¿Quién debería vacunarse primero contra el Covid?

¿Si me vacuno puedo dejar de llevar mascarilla?

Un rotundo no. Vacunarte significa que si contraes la infección tienes muchas menos probabilidades de acabar intubado en una UCI, solo eso. Pero aunque te vacunes debes seguir cumpliendo con las medidas anticovid (mascarilla, lavado de manos frecuente y distancia social) porque no contagiarse en absoluto del coronavirus es mucho mejor que enfermar levemente del coronavirus.