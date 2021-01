7 ene 2021

Año nuevo, excesos viejos. Es hora de plantearse hacer un cura detox, ¿no crees? Pues te equivocas. Compensar los errores nutricionales y las copas de más no es algo que se consiga a base de dietas détox específicas de las que te intentan vender por internet, suplementos mágicos ni de ayunos intermitentes. Si quieres eliminar toxinas y “purificar” tu organismo es hora de que refuerces la salud de los órganos que se encargan de ello de forma natural, principalmente, de tu hígado. ¿Sabes cómo conseguirlo? Para empezar, reduciendo (o eliminando) el consumo de todo lo que le hace mal (alcohol, azúcar, carnes rojas y grasas de baja calidad) e incrementando el consumo de agua e infusiones saludables, además de incluir los alimentos que descubrirás a continuación en tu cesta de la compra: son tus mejores aliados para cuidar el hígado y ayudarte a eliminar toxinas.

Alimentos para depurar el hígado: una taza de té (o de café)

Fallar con el menú para tu hígado desde por la mañana temprano es casi un crimen, porque a tu hígado le viene fenomenal tanto que empieces tu jornada con una taza de café como que las empieces con una taza de té. El café es rico en antioxidantes y ha demostrado en varios estudios ser un aliado eficaz para prevenir algunos de los males que atacan al hígado y le impiden cumplir con su función de eliminar toxinas. Por ejemplo, una investigación publicada en el Journal of Hepatology concluyó que las personas que tomaban tres tazas de café al día tenían un 50% menos de probabilidades de padecer fibrosis hepática frente a las personas que no tomaban café.

Si el café no es lo tuyo, tranquilidad, porque el té también es un buen aliado del hígado. Un estudio reciente llevado a cabo en la Universidad de Sidney comprobó que las personas que bebían cinco tazas de té verde al día (y hasta 10 en algunos casos), eran las que poseían los mejores marcadores sanguíneos de salud hepática. Además, otro estudio, esta vez realizado en China, concluyó que tomar cuatro tazas de té verde diarias contrinuía a reducir el riesgo de padecer cáncer de hígado.

Alimentos para depurar el hígado: las uvas

Si conseguiste comértelas en fin de año, enhorabuena, seguramente tu hígado te lo agradecería. Las uvas, especialmente las de color morado y rosadas, son capaces de conseguir un triple efecto beneficioso en la salud hepática: reducen la inflamación crónica del hígado, previene los daños en sus células y son una fuente de los antioxidantes que mejor le vienen para cumplir su función de eliminar toxinas.

Alimentos para depurar el hígado: la remolacha

Si no sabes qué hacer con ella cuando la ves en la verdulería, no te preocupes: tomarla en zumo también es una forma eficaz de hacer llegar sus antioxidantes hasta donde más los necesitas, tu hígado. Beber zumo de remolacha, según lo publicado en el New England Journal of Medicine, es capaz de hacer que los niveles de grasa y de inflamación del hígado disminuyan además de aumentar la concentración de enzimas desintoxicantes.

Alimentos para depurar el hígado: las nueces

No solo son cardiosaludables, las nueces poseen beneficios para otros órganos de nuestro cuerpo, el hígado entre ellos. Su contenido en grasas saludables, fibra y vitamina E (que funciona como un potente antioxidante) mejora los niveles de enzimas hepáticas y ejerce un papel protector frente a varias de las enfermedades más comunes que pueden atcar al hígado.