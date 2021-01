11 ene 2021

Existen muchos tipos de antioxidantes y todos ellos se esconden en los alimentos más saludables de los lineales del supermercado: frutas y verduras. Desde el poderoso glutatión a la vitamina C de toda la vida, estos compuestos son esenciales a lo largo de toda nuestra vida, pero si ya has cumplido 40 años, se hacen completamente imprescindibles. ¿Por qué? Porque consumirlos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de las células, es decir, tomar los antioxidantes que necesitas previene el envejecimiento y los efectos del paso del tiempo en todas las células de tu organismo, desde las que están a simple vista (como las que conforman tu cabello o tu piel) a las de todos los órganos de tu cuerpo. Aquí tienes las lista de los cinco alimentos que han demostrado en laboratorio mayor poder antioxidante, pero no te preocupes si no te gustan, si consumes siete raciones de frutas y verduras variadas al día seguro que estás tomando los antioxidantes que necesitas para mantenerte siempre joven.





Alimentos con más antioxidantes antiedad para mayores de 40 años: berros

Una investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition concluyó que añadir berros a la dieta (concretamente 85 g de berros crudos durante ocho semanas) era capaz de reducir el daño en el ADN de las células, lo que no solo es una ayuda contra el envejecimiento sino una buena ayuda para prevenir el cáncer.

Alimentos con más antioxidantes antiedad para mayores de 40 años: pimiento rojo

Si cuando piensas en vitamina C siempre se te vienen las naranjas y vitaminas a la cabeza, amplía tu espectro con unos buenos pimientos. Los pimientos rojos, además de ser ricos en vitamina C (un antioxidante que hasta se usa en tus cremas de tratamiento antiedad porque reactiva la producción de colágeno), son una buena fuente de otros compuestos antioxidantes como el licopeno del que proviene su precioso color rojo. Para asegurarnos la biodisponibilidad de licopeno la mejor forma de consumirlos es cocinados y con hilito de aceite de oliva extra virgen.

Alimentos con más antioxidantes antiedad para mayores de 40 años: papaya

Si has cumplido 40 años y decides incorporar una fruta exótica a tu dieta, que sea esta. Un estudio japonés publicado en Plos One asegura que los antioxidantes presentes en la papaya son capaces de retrasar los signos de envejecimiento. Además, contiene una enzima llamada papaína que no solo ayuda a que aprovechemos mejor las proteínas que ingerimos, sino que es un gran antiinflamatorio natural.

Alimentos con más antioxidantes antiedad para mayores de 40 años: espinacas

Poseen vitamina C, poseen vitamina E y, de nuevo, otra vitamina que te sonará del mundo de las cremas antiedad: vitamina K. Una ingesta adecuada de vitamina K ayuda a combatir el efecto de la inflamación crónica, uno de los principales motivos de envejecimiento prematuro.

Alimentos con más antioxidantes antiedad para mayores de 40 años: granada

Los poderes antioxidantes de la granada son tan potentes que son capaces de hacer acto de aparición aunque la consumamos en zumos comerciales (siempre y cuando no lleven azúcar añadido, que arruina el buen perfil nutricional del producto). Como el resto de compañeros de esta lista, los granos de granada consumidos crudos o en zumo poseen gran cantidad de varios tipos de antioxidantes que revierten los daños de los radicales libres y combaten la inflamación.