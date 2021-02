3 feb 2021

Britney Spears continúa siendo de lo más divertido que hay en Instagram y su cuenta es una miscelánea de consejos, trucos, delcaraciones de intenciones y, la verdad, poco glamour. La cantante está convencida de que este va a ser su año y quiere demostrarlo a todos sus fans cumpliendo sus metas para 2021: desde aprender a cocinar a probar la dieta del helado. ¿Es otra dieta milagro más? Vamos a analizarla para ver si nos decidimos a realizarla con ella.





En qué consiste la dieta del helado

La dieta del helado debe su curioso nombre a que, precisamente, te permite comer una pequeña cantidad de helado cada día. Aunque Britney Spears la haya descubierto en 2021, este tipo de dieta lleva dando tumbos por el mundo desde 2002. La gracia del sistema es que a cambio de ingerir un helado (pequeño) al día tienes que seguir una serie de reglas estrictas en el resto de tu alimentación diaria, desayuno, comida, merienda y cena incluidos.

Los alimentos que hay incluirse en los menús deben ser saludables y baja densidad calórica (de hecho no se deben ingerir más de 1200 calorías al día). Además se privilegian las proteínas y la fibra y el consumo de vegetales y frutas sobre los hidratos de carbono y las grasas (como si el helado no tuviera suficiente hidratos y grasa).

La explicación de que esta dieta no se haya extinguido desde 2002 hasta este momento es, por un lado, que cualquier tipo de alimentación que suponga tal restricción calórica funciona a primera instancia, es decir, adelgazas sí o sí. Y por otro, al permitir un capricho dulce al día es muy apetecible de seguir para rtodos aquellos que se ven incapaces de renunciar al dulce.

¿La dieta del helado es saludable?

Lo sentimos Britney, pero no. La restricción calórica sin ton ni son puede provocar desequilibrios nutricionales importantes y, lo peor, es que se adelagza pero con el riesgo de recuperar lo perdido en un tiempo récord, y eso no hay helado que lo compense.

Además, la mayor parte del peso perdido durante el tiempo que se sigue esta dieta proviene de la eliminación de líquidos no de la de grasa, por lo que el efecto yo-yó es imposible de evitar. Si al riesgo de malnutrición le añadimos que el esfuerzo no va a tener recompensa, el mejor consejo que le podemos dar a Britney Spears es que siga sus instintos y cumpla la meta de aprender a cocinar, porque lo de comer helado para perder peso, no funciona.