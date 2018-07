27 jul 2018

Sí, lo sabemos. Ni a todos nos gusta lo mismo ni existen las recetas mágicas. Sin duda, tal como explica la psicóloga y sexóloga Raquel Graña, cada pareja, así como cada persona, es única y vive su sexualidad de una manera diferente a la del resto, por lo que resulta una tarea complicada dar consideraciones "generales" cuando hablamos de las claves para reactivar la pasión sexual. Si bien la experta asegura que sobre lo que sí que se puede actuar es sobre los 'patrones' que se repiten (en algunas relaciones) a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando van a la cama suelen seguir su propio "sota, caballo y rey" y no hay más. "No exploran ni dedican más tiempo. Es más, en una vida tan acelerada como la de ahora, solo están dispuestos a hacerlo acelerados con el fin de alcanzar el clímax e irse a dormir", comenta.

Así, con el fin de mejorar estos y otros patrones repetitivos, la sexóloga propone las siguientes técnicas:

Slow Sex. Esta práctica la puso de moda Diana Richardson en 2012 al publicar su libro “Slow Sex, sexo sin prisas: sensualidad consciente para una sexualidad plena y sostenida”. Trata sobre parar a tomar conciencia de lo que está haciendo en cada momento y no tener prisa de lo que está sucediendo. Así que desnudaríamos a nuestra pareja con mucha calma, acariciando cada centímetro de su piel y exploraríamos su cuerpo como si fuera la primera vez. Genera muchísima intimidad en la pareja y que promueve una confianza mayor a la que ya se tiene..

Con los cinco sentidos. Es importante romper con la rutina y estimular el gusto, la vista, el olftato, el tacto y el oído. Si estamos acostumbrados a una especie de ritual repetitivo, incluir en él estímulos para nuestros sentidos ayudará a aumentar la pasión. Puedes utilizar velas con olores como la vela de masaje iris de La Maleta Roja, que al derretirse se convierten en aceite para masaje. Y esto es solo un ejemplo. Intentad sorprenderos mutuamente.

Comunicación. Puede parecer obvio, pero es fundamental para que toda pareja se desarrolle y perdure en el tiempo. "Ambas partes deben comunicar qué les gusta, cómo les gusta y cuáles son sus deseos. Al principio puede dar vergüenza, pero a medida que ganen confianza seguro que se convierte en algo estimulante", comenta la sexóloga. Por ejemplo, cuando la pareja está en el trabajo se le puede enviar un mensaje de lo que le gustaría hacer por la noche o la próxima vez que se vean, o incluso puede decírselo al oído mientras se está teniendo una cena en un restaurante.

Confianza. Para mejorar las relaciones sexuales la pareja debe tener un grado de confianza elevado. Deben ser capaces de expresar sus fantasías, sus gustos, sus placeres… Incluso deben animar al otro a probar una experiencia nueva. La confianza se fomenta a través de la comunicación y a través de momentos compartidos.

Mima y protege tu intimidad. Con la llegada de los niños puede que la intimidad haya quedado relegada a un segundo plano. Algo que debe resolverse porque influye de forma directa en las relaciones sexuales. "Es importante que al menos un fin de semana al mes os escapéis, dejando a los pequeños con alguien que pueda atenderlos. Así os sentiréis tranquilos y cómodos para poder relajaros en un ambiente pensado solo para vosotros", explica Graña.

Prueba productos eróticos. No es necesario que te compres un arsenal de juguetes, con que compres alguno selecto y estudiado será suficiente. Uno de los productos que suele gustar es aquel que puede llevar un mando a distancia para estimular a su pareja en cualquier lugar, público o privado. Por ejemplo, a ella puede gustarle un Hula Beads de Lelo, unas esferas que se introducen en la vagina y permiten fortalecer el suelo pélvico, pero también vibran y rotan sobre sí mismas. Ella puede llevarlas puestas mientras su pareja acciona el mando. Es una experiencia para salir de la monotonía, sobre todo si se hace en un lugar público.

Las mujeres quieren más sexo, y si no lo tienen con su pareja, lo buscan fuera. No lo decimos nosotros, sino un estudio reciente del portal de citas Victoria Milan, que, en un intento por dar respuesta a la pregunta :"¿Qué quieren las mujeres en la cama?" revela que siete de cada diez mujeres no se siente satisfeccha sexualmente con su pareja estable. Otra conclusión es que el 65% cree que el clímax con su amante es mejor que con su marido, lo que da pie a que un 19,6% asegure fingir sus orgasmos con su pareja estable a menudo.

Según Alicia Gallotti, sexóloga y portavoz de Victoria Milan, afortunadamente las mujeres ya no se callan cuando se trata de defender su placer en el sexo. "Ellas lo tienen claro, les gusta y necesitan tener buenas relaciones sexuales y si su pareja no las satisface, buscan disfrutar fuera del matrimonio. Los datos de la encuesta revelan que la mayor parte de las mujeres casadas o en pareja gozan más con sus amantes que con sus parejas".

En cuanto a sus necesidades, más de la cuarta parte de las mujeres consultadas por este portal aseguran que necesitan una conexión física más fuerte para mejorar su vida sexual, mientras que el 40% de ellas afirman que carecen de buena comunicación tanto física como emocional. "No tener suficiente sexo" y "no conseguir suficiente placer oral" son las dos principales razones por las que estas mujeres aseguran que buscan una aventura extramatrimonial.