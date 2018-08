3 ago 2018

Los problemas de erección masculina pueden tener una causa psicológica, pero también física. Por lo que hay que tener en cuenta las diferentes causas que los pueden provocar para encontrar una solución, según explica la psicóloga y sexóloga, Raquel Graña.

Desde pequeños, los hombres comienzan a tener erecciones desencadenadas por su sistema nervioso central. Cuando ven o imaginan un estímulo que los excita, las neuronas envían ciertas señales a través del cuerpo que dan lugar a que se acumule sangre en el pene y se produzca una erección.

Causas de los problemas de erección

La falta o pérdida de erección masculina suele aparecer entre los 50 y los 70 años. No obstante, también hay jóvenes que afirman haber padecido algún episodio de este tipo. En los casos de mayor edad suelen estar asociados a causas físicas mientras que en el caso de los más jóvenes, suelen influir causas psicológicas. La sexóloga explica con detalle cada una de ellas.

Causas psicológicas

Según revela Raquel Graña en la web Tenga Salud una de las causas más comunes de disfunción es el estrés y la ansiedad. Todos los días nos vemos sometidos a un montón de estímulos por lo que la acumulación de trabajo, los quehaceres diarios y los problemas del día a día pueden desencadenar en falta de erección.

Una deficiente comunicación en pareja, sentimientos de fracaso, negación, miedo y pensamientos constantes sobre “voy a fallar” también dan lugar a este problema.

Hábitos tóxicos

El consumo de tabaco y el abuso de alcohol o el alcoholismo son otros factores que propician la aparición de disfunción eréctil. A corto plazo pueden no aparecer sus síntomas, pero cuanto más se consumen y más se convierten en un hábito, pero es para el organismo en todos sus aspectos.

Causas debidas a la enfermedad

Hay enfermedades que pueden afectar en la erección masculina. Estas son la diabetes, una presión arterial alta, trastornos del ánimo (ansiedad y depresión), trastornos del sistema nervioso o afecciones cardiovasculares.

¿Estás tomando medicinas?

Los fármacos pueden afectar mucho a nuestra vida sexual. Sobre todo los antidepresivos, las pastillas que facilitan el sueño, los fármacos del corazón o de la presión arterial y también las medicinas de la úlcera péptica.

¿Qué me está pasando?

El principal síntoma que nota la persona es que comienza a tener problemas para mantener o lograr una erección. En la mayoría de los casos suele ser temporal, por motivos emocionales o psicológicos. No obstante, es bueno que se tengan en cuenta estos síntomas para tratar de buscar una solución cuanto antes.

La persona no logra mantener durante el mismo tiempo que antes la erección.

Durante las relaciones eróticas la erección es más flácida de lo habitual.

No puede realizar un coito pleno porque la erección disminuye.

Cómo solucionar la falta de erección

El primer consejo que da la sexóloga Raquel Graña es que, si se tiene pareja, hay que hablar con ella. Es importante la comunicación en este sentido. Hay personas que acuden a mi consulta que después de comunicarle al otro qué le genera ansiedad, esta disminuye y no vuelven a tener disfunción eréctil.

El segundo consejo, el coito no lo es todo. Vivimos en una sociedad coitocéntrica sin sentido. "El 80% de las mujeres llegan al orgasmo por la estimulación del clítoris y no por la introducción del pene en la vagina. Por lo que esta práctica no es tan importante como parece ser. Sólo hay que focalizar la atención en otros tipos de erótica e ir un poco más allá de lo que se considera normativo", argumenta.

El tercer consejo, practicar meditación y relajación. Si la causa es psicológica o emocional estas técnicas son las que mejor van a ayudar a solucionar la falta de erección masculina.

El cuarto consejo, reducir o eliminar los hábitos tóxicos de consumo. No ayudan en ningún aspecto, solo empeoran nuestra salud y bienestar.

El quinto consejo es que pruebes la ayuda de la alimentación. Por ejemplo, la maca y el ginseng se asocian con el aumento de la libido y el ginseng con la mejora en las erecciones masculinas.

Y, por último, si estos consejos no funcionan lo mejor es que acudas a un sexólogo para seguir unas pautas y unos hábitos fijos con el objetivo de mejorar el tratamiento.

