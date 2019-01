15 ene 2019 Vani G. Leal, Psicóloga.

Lo primero y lo más importante que tenemos que aceptar es que no es personal. Y, dirás: ¿cómo que no es personal si me lo han hecho a mí? Pues no es personal por una sencilla razón, nadie se levanta por la mañana con la idea de dañarte con una infidelidad. Habitualmente, todos queremos actuar de la mejor forma posible, pero querer es una cosa y conseguirlo otra muy distinta (seguro que hubiera preferido hacer las cosas de otro modo, pero si no lo ha hecho, es porque no ha sabido).

La infidelidad no es más una pésima decisión, tomada en un mal momento. A veces por miedo, a veces por cobardía, a veces por dudas, a veces por escapar, a veces por un millón de motivos va alguien que quieres y la caga.

Y, dirás: ya sé que no es culpa mía, pero luego a solas pensarás: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué con esa persona? ¿Por qué no me ha elegido? ¿Por qué quiere hacerme daño? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué me traiciona? ¿Qué le he hecho yo?

Y, ¿sabes que consigues con estas preguntas? Consigues destrozar tu autoestima porque das por hecho que te falta o te sobra algo, dudas de ti, de tu valía, de tus cualidades y asumes que la traición va dirigida a ti como persona, pero no es verdad, son solo las consecuencias de alguien que ha tomado la peor alternativa.

Es normal hacerse preguntas, es normal querer saber, pero mejor hazte preguntas que estén en tu mano responder y que te ayuden a entender la situación: ¿he podido obviar señales? ¿Qué parte de la relación no funcionaba? ¿Intuía que algo iba mal? ¿Desde cuándo? ¿A qué problemas no he prestado demasiada atención?

Y, por supuesto, también es normal querer preguntarle a la otra parte los motivos, pero ten presente que normalmente no nos sirve la respuesta que escuchamos, porque nada nos parece suficiente justificación, así que no te metas en bucles de los que luego tendrás que salir. Pregunta, escucha y, luego, con la compañía de la calma y la tranquilidad, reflexiona las respuestas que te ha dado.

¿Si perdono una infidelidad me volverá a ser infiel? Pues eso nadie lo sabe, dependerá del motivo y dependerá de cómo resuelva la causa que le ha llevado a ser infiel.

¿Ser infiel significa que no me ama? Pues a veces sí y a veces no. Hay personas que utilizan la infidelidad para sentirse deseadas o para tener un lugar emocionante al que ir porque su relación es extremadamente tranquila, pero eso no significa que no quieran a su pareja. Y hay personas que ya no aman a su pareja pero, por obligación o responsabilidad, son incapaces de romper con la relación.

¿Ser infiel significa que no me valora? No, puede valorarte mucho, pero eso no lo hace inmune a sus propios miedos o problemas (no nos engañemos, el amor no lo puede todo).

¿Podía yo haberlo evitado? No, claro que no, porque no has sido tú la persona que ha tomado esa decisión. Podemos evitar muchas cosas de nosotros mismos, pero de los demás, ten por seguro que no podemos evitar nada.

Y no, no estoy justificando la infidelidad ni estoy diciendo que al no ser personal puedas perdonarlo tranquilamente, estoy diciendo que el acto de ser infiel implica que alguien no sabe enfrentarse a sus problemas y que, muchas veces, esos problemas nada tienen que ver contigo.

¿Dolerá menos saber que no es personal? Pues, por desgracia, no. La decepción duele, las expectativas duelen y el desamor duele, pero cuando asumes que no es personal, cuando asumes que simplemente alguien no ha sabido hacer las cosas del modo más correcto, la autoestima no se resiente de la misma forma y, por lo tanto, superarlo se convierte en un camino mucho más llevadero.

Y, dicho todo esto, si te han sido infiel y no consigues pasar página o si te obsesiona la idea de que alguien en quien confiabas te traicionara, recuerda que los errores de los demás no definen quienes somos, no arruines tu autoestima solo porque alguien la haya cagado.