18 sep 2019

Sexo y menstruación son dos palabras que dichas juntas, ocasionan comentarios versados en tres letras, véase, 'ohh', 'ahh' o incluso, 'uhh'. Y es que, aunque creamos que hemos avanzado a pasos agigantados, el hecho de tener sexo con la regla aún sigue siendo un tema tabú. No entendemos por qué. Peor sin duda, es un tema que nos hemos propuesto desterrar de esos comentarios.

Además de sonrojar mejillas, mantener relaciones sexuales con la regla trae consigo una serie de afirmaciones: no te puedes quedar embarazada (por supuesto que sí, haz caso omiso). Se segrega más flujo menstrual y hay algunas posturas que duelen más que otras. Todo mentira, sin embargo, hay otra creencia altamente extendida: los orgasmos son más intensos.

¿Mentira o verdad?

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir cómo suenan los orgasmos.

Sentimos ser nosotras quienes te demos la noticia, pero no: los orgasmos no son más intensos cuando tenemos la regla. O al menos, aún no hay evidencia científica de ello.





Si que es cierto que la fiesta hormonal que se produce en el cuerpo cuando atravesamos la menstruación puede hacer que tengamos más ganas de mantener relaciones. El estrógeno y la progesterona, unidas a la testosterona provocan un aumento del líbido. No obstante, eso no tiene nada que ver con la calidad del orgasmo. Aunque estarás más predispuesta a tener uno, no será mejor si lo comparas con tus órgasmos sin la menstruación.

¿Lo mejor de todo? Los orgasmos ayudan a combatir el malestar y calambres propios del período, así que no tienes excusa. Ahí lo dejamos.