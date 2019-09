19 sep 2019

Si hace no mucho te contamos que un estudio ha demostrado que dormir menos de 6 horas diarias se asocia con dificultades para adelgazar, ahora descubrimos que dormir poco también afecta a las relaciones sexuales, en concreto a la cantidad y a la calidad de las mismas. Parece ser que no dedicarle el tiempo suficiente a dormir no tiene más que desventajas.

A esta conclusión llegaron a través de un estudio realizado por David Kalmbach en la Universidad de Michigan en el que analizaron los hábitos de sueño de 170 mujeres durante dos semanas. Los resultados de la investigación demostraron que las mujeres que dormían más horas tenían más sexo y de mayor calidad. Esto es así porque dormir lo suficiente está relacionado con un aumento del deseo sexual y la excitación.

En la investigación, las mujeres que durmieron una media de siete horas y 22 minutos diarios dijeron tener una mayor excitación. De hecho, en el estudio se llegó a la conclusión de que por cada hora de sueño se incrementa en un 14% las probabilidades de tener sexo al día siguiente. Así que, para todas aquellas parejas que no estén pasando por su mejor momento sexual, aumentar las horas que duermen puede ser una buena idea para poner remedio al problema.

Además, aparte de mejorar vuestras relaciones sexuales, mejorará vuestra calidad de vida en muchos aspectos ya que las horas de sueño afectan de forma directa a la energía, a la concentración, la creatividad, el humor, la pérdida de peso, el aspecto de la piel y al estado de salud en general. Así que ahora que ya sabes todos los beneficios que tiene dormir más, quizá es buen momento para proponerte un cambio en tus hábitos de sueño, ¡lo agradecerás!