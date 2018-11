15 nov 2018

Si eres amante del pan estarás deseando leer la opinión de estos nutricionistas sobre la fobia a los carbohidratos que han traído otras dietas, como la keto o la atkins. Se llama la dieta de los supercarbohidratos y es la penúltima dieta de moda.

Y no es que la dieta recomiende comer solo carbohidratos es que no los demoniza ni los elimina de la dieta. Su creador, el entrenador Bob Harper prioriza el equilibrio entre todos los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos porque dice que “en cada comida se debe consumir un 40% de proteínas, 30% de grasas y 30% de carbohidratos”. Y este último 30% es una fiesta para los amantes de los carbohidratos.

La única condición es que los carbohidratos sean super carbohidratos, esto es densos en fibra, lo que se traduce en pan, arroz y pasta integral.

Y también fruta fresca.

Harper tuvo un ataque al corazón en febrero de 2017 y después de eso creó esta dieta para, dice, “asegurarse de que estaba comiendo los nutrientes que él necesitaba para mantener su peso y recuperarse de su enfermedad”.

Su dieta diaria consiste en tres comidas con un tentempié. Desayuna huevos con pan, come, por ejemplo, una pechuga de pollo, aguacate, verduras al vapor y arroz integral y cena carne o pescado con quinoa, pasta integral o verduras.

Su método ha sido avalado por muchos dietistas que recomiendan que esa aproximación a una alimentación integral ha sido lo que ellos han recomendado durante años, una dieta que no restringa ningún grupo de alimentos. Ni siquiera los carbohidratos. “Al final, los carbohidratos no engordan per se, su impacto sobre el peso está determinado por la calidad, el tamaño de las porciones y los horarios de las comidas”, dice Harper.