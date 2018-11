30 nov 2018

No hay mejor excusa que la Navidad para concedernos todo tipo de deseos, y no hablamos solo de cosas materiales, sino también de otro tipo de autorregalos, que nos producen igual o mayor placer. Enumeraremos los más populares: darnos las grandes comilonas –o las grandes cenas, con desayuno y churros con chocolate incluidos– con las amigas de la universidad (aunque haga diez años que no nos vemos), con los colegas del trabajo (aunque no les aguantemos), con los conocidos (para eso son conocidos), con las íntimas de verdad (eso sí que no se puede perdonar)…; pasar por alto una, dos, tres y hasta cuatro copas; empezar con los huesos de santo de Halloween y no terminar hasta el roscón de Reyes; olvidarnos del gym por unos días (al fin y al cabo, casi estamos de vacaciones, ¿no?), etc.

Todo lo justificamos porque a la vuelta de calendario, es decir, el 7 de enero, empezará nuestra gran cuesta –esta a ver quién es la lista que la sube a ‘sprint’– para reconstruir todo aquello que nos hemos cargado en poco más de un mes (ahí sí somos rápidas). Ya lo decía el eslogan de aquel anuncio: el ser humano es extraordinario. Pues, eso, para lo bueno y para lo malo. Somos capaces de machacarnos –y hasta autodestruirnos– por un momento de disfrute, pero esto que le hacemos a nuestro cuerpo también tiene sus efectos en nuestra piel, aunque no lo creas. Eso sí, todavía estás a tiempo de poder evitarlo. Nosotras, con la ayuda de expertos, vamos a decirte qué es lo que le ocurrirá a tu piel si no previenes estos excesos navideños, y luego tú ya decides.

1. Admitámoslo, ¿quién no se ha encendido un pitillo (aunque no fume de manera habitual) contagiada por el ambiente (contaminado, por cierto) de la fiesta? Pues ese gesto que te parece insignificante tiene sus efectos en forma de envejecimiento. Como recuerda Paloma Cornejo, miembro de la de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), “el tabaco es una toxina extra para nuestro organismo que hace que la piel esté peor nutrida”. Y no solo eso, algunos problemas, como la psoriasis y la dermatitis seborreica, pueden empeorar con esta conducta.

2. ¿Eres de cerveza o de vino? Este es el rey de los abusos en estas fechas. Salvo que seas abstemia, se empieza con las bebidas de menor graduación en las quedadas para comer y se termina con algún (o muchos) combinados ya en la discoteca. Al día siguiente, aparte de sentirte como si hubieras sido la protagonista estelar de ‘Resacón en Las Vegas’, sentirás la piel tirante y opaca. ¿La razón? El alcohol deshidrata nuestro organismo. “El destilado, sobre todo, produce envejecimiento prematuro de la piel. Además, provoca una disminución de la actividad del sistema circulatorio, requerida para la adecuada irrigación y nutrición de los tejidos”, apunta el doctor José Vicente Lajo Plaza, del Centro Médico Lajo Plaza.

3. Pecar es de humanos, pero contente un poco. Si optas por el turrón, olvídate de las peladillas o de las frutas escarchadas, todo no. Patricia Cuenca, directora técnica del Centro Oxigen, lo explica muy bien: “El exceso de azúcar en la piel provoca arrugas, flacidez, hinchazón, pérdida de tono y luminosidad, y empeoramiento en casos de acné. Todo ello se debe a un proceso llamado glicación, que hace que el azúcar en sangre se una a las proteínas para formar unas moléculas dañinas que afectan al nuestro metabolismo. El colágeno y la elastina son los más perjudicados por esta sobredosis de dulce. Una vez dañados, sus fibras se vuelven más secas, quebradizas y débiles”.

4. ¿De verdad tienes que ser la última en irte de la fiesta? Dormir activa el mecanismo de reparación celular de nuestro cutis. “La falta de sueño dificulta la renovación nocturna que el organismo necesita, por lo que el rostro estará más desvitalizado, sin brillo”, puntualiza la dermatóloga Paloma Cornejo.

5. Si has llegado tarde, carga con las consecuencias, pero no te vayas a la cama sin haberte desmaquillado, y mucho menos en estas ocasiones, que invitan a excederse con los pinceles.“No hay que olvidarse de limpiar la piel y hay que usar cosméticos con excipientes adecuados. Ojo con cosméticos muy grasos en pieles con tendencia acneica”, señala la experta, quien nos da, además, unas recomendaciones para minimizar daños en estas fechas.

“Hay ingredientes y principios activos que ayudan a recuperar la piel de estos excesos, como la vitamina C, que es un antioxidante que tiene efecto renovador y además es un colaborador esencial en la síntesis de colágeno; los proteoglicanos y pre-proteoglicanos, precursores del ácido hialurónico, que dan un plus de hidratación; y productos drenantes para el contorno de ojos, con despigmentantes y quelantes del hierro para las ojeras”, recomienda.

