30 may 2019

Llega el buen tiempo y con él las prisas por vernos mejor y quitarse algún kilillo de más para lucir bikini en la playa o la piscina. Es verdad que hacer una dieta de adelgazamiento no es tarea fácil pero te vamos a dar las claves para que puedas perder peso sin tirar la toalla.

Ponte un objetivo realista

Comienza marcándote un objetivo claro y realista, no quieras lo imposible porque te frustrarás y tirarás la toalla antes de comenzar casi. Recuerda que cambiar de hábitos y comer de manera saludable lleva su tiempo y que no hay que forzar el cuerpo.

No te agobies por los kilos que quieres perder, piensa que vas a alimentarte de una mejor forma y vas a cuidarte, la pérdida de peso realmente es un efecto colateral cuando llevas una vida más saludable. ¡Tranquila que llega!

Sí a la comida real

Olvídate de los alimentos precocinados, procesados, bollería industrial, aditivos, conservantes… opta por comida real, aquella que ves claramente lo que es como la fruta, la verdura, las legumbres, la carne de pasto, el pescado, los huevos…

La báscula no es tu mejor amiga

Seguro que te pones a dieta y comienza la obsesión por pesarte para ver cuántos kilos has adelgazado. Pues no es una buena idea, ¿por qué? Porque, aunque es un buen elemento de control, estar todo el día pesándose puede llegar a frustrar y llevar al abandono de la dieta. Las fluctuaciones hormonales y los cambios que se producen en el cuerpo a lo largo de la jornada pueden ir variando el número que aparece en la báscula, incluso puede que en algunos momento no te guste. Utiliza como indicadores las fotos del antes y el después y tu propia ropa, verás como te va sentando mejor porque el cuerpo va cambiando.

También ten en cuenta que si haces ejercicio de fuerza mientras estás siguiendo una dieta de adelgazamiento también ganarás masa muscular por lo que pesando más puedes lucir más delgada. Utiliza la báscula una vez a la semana o cada quince días para hacer un control sin más.

Planifica tus menús

Si no tienes pensado lo que vas a comer vas a acabar improvisando y las prisas y el hambre no son una buena combinación. Haz tu lista de la compra en base a los menús que hayas planificado y no te salgas de ahí para no tener tentaciones cerca. Si tienes alimentos poco saludables el casa es probable que acabe fracasando tu dieta con el consecuente sentimiento de culpa, baja autoestima y tristeza.

Si solo tienes alimentos saludables en casa, tienes claros tus platos y tu menú semanal vas por el buen camino y tu dieta de adelgazamiento seguro que es un éxito.

La hidratación es clave

En los primeros días de una dieta de adelgazamiento suele perderse agua por lo que es importantísimo hidratar el cuerpo. No solo esto, el agua también puede ayudarte a calmar la ansiedad por comer, y a sentirte más saciada. Intenta beber de 1,5L a 2L al día y, si de repente sientes un hambre voraz, prueba a beber uno o dos vasos de agua, muchas veces eso que creemos que es hambre es simplemente sed.

Incluye ejercicio físico en tu rutina

La alimentación, el descanso y el ejercicio físico son los pilares fundamentales de una vida saludable. Practicar deporte te va a ayudar a perder peso y, hacerlo de manera habitual, va a contribuir a la quema efectiva de grasa corporal.

No solo va a ayudar a tonificar y fortalecer tu cuerpo, también realizar actividad física libera endorfinas aportando bienestar y felicidad. Es una parte importantísima para que tu operación bikini sea un éxito.

Asegúrate un buen descanso

Como te adelantábamos en el punto anterior, descansar es tan importante como tu entrenamiento y tus menús. Dormir menos horas de las que necesitas aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y puede hacerte ganar peso y mermar la recuperación post entrenamiento.

Si no descansas lo suficiente, en general de 7 a 9 horas, se incrementan los niveles de grelina (hormona que genera la sensación de hambre. Un sueño reparador, sin embargo, aumenta los niveles de leptina (la hormona de la saciedad).

Sigue estos siete consejos y comienza a cambiar tus hábitos de vida, ánimo que rápidamente vas a poder integrar en tu día a día nuevos menús, prestando especial atención al ejercicio y al descanso. Tienes todas las papeletas para que tu dieta sea un auténtico exitazo.