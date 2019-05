31 may 2019

Ha dejado de considerarse la comida más importante del día gracias a métodos como el ayuno intermitente pero sin duda sigue siendo una ingesta importante. Después de estar horas en reposo durante el sueño, es importante controlar los alimentos que se toman, sobre todo si estás en plena operación bikini. Te contamos las recomendaciones de los expertos en nutrición para hacer el desayuno ideal dentro de tu dieta saludable.

¿La comida más importante del día?

Vale, esto imaginamos que lo tenías claro, pero no hablamos solo de los bollos y las galletas industriales, azúcar, postres y cereales procesados, biscotes (que suelen llevar azúcar), las lonchas de pavo cargadas de azucares, féculas y aditivos, y demás alimentos light de los que nos han hecho creer durante años que eran una opción saludable, no lo son, así que olvídate de ellos en el desayuno y en cualquier momento del día.

pinit pixabay

Como te decíamos, el desayuno ha pasado de ser la comida más importante del día a ser una comida más, que incluso puede saltarse, según muchos nutricionistas, con un cierto control.

“El desayuno es un gran tema de debate en la actualidad, pero este no es imprescindible si se planea una dieta equilibrada a lo largo del día. Es preferible no desayunar que realizar un desayuno de mala calidad, o forzarnos si realmente no nos apetece ya que no es sostenible en el tiempo.” Apunta Laura Parada, nutricionista del centro Slow Life House.

Reproducir Video: Pincha en la imagen para conocer 7 alimentos que te ayudarán a bajar de peso

El desayuno perfecto para tu dieta saludable

En cuanto al desayuna perfecto, Leticia Carrera, directora técnica del centro Felicidad Carrera y experta en nutrición, explica que “Un desayuno completo debería incluir una porción de hidratos de carbono, como pan integral o avena; grasas saludables, como aceite de oliva virgen extra o aguacate; una ración de proteína, como huevos, salmón o jamón serrano; y una pieza de fruta entera.”

Esta propuesta es perfecta para mantener el peso o perderlo si acabas de empezar a comer de forma saludable. Sin embargo, Leticia va un paso más allá y ofrece una alternativa sanísima para desayunar si quieres perder peso pero no perder energía “Pon dos o tres cucharadas de copos de avena en una taza, dos claras de huevo o un huevo entero, una manzana pequeña y canela. Mételo cuatro minutos en el microondas y listo tu mugcake bajo en grasa y en calorías.” O bien una infusión de té rojo con copos de avena y frutos rojos.

Aunque el café no está para nada prohibido e incluso es muy recomendable, Laura Parada también recomienda infusiones como el té verde “nos aporta antioxidantes y alcaloides y tiene un ligero efecto despertador.”

pinit pixabay

Un ejemplo de desayuno ideal para Laura Parada sería: un té o un café con leches desnatada o vegetal, 1 yogur griego sin azúcar, 4 cucharadas de copos de avena y una taza de frutos rojos como frambuesas o arándanos.

La dra Isabel Belaustegui, experta en nutrición, puntualiza que “el desayuno debe aportarnos energía para empezar la jornada, que obtenemos de frutas y cereales. Pero además, si añadimos una buena fuente de proteína aumentamos los niveles de dopamina, un neurotransmisor que nos ayuda a tener más impulso, mejor ánimo, mayor capacidad de atención y concentración.” Los cereales a los que se refiere Belaustegui son las elaboraciones con harinas de bajo índico glucémico como avena, centeno, teff o trigo sarraceno, y no a los cornflakes de supermercado que nos parecían tan saludables hasta hace nada.

pinit pixabay

“Un desayuno ideal incluirá también frutos secos, semillas, queso fresco, salmón, huevo, jamón cocido. Y una bebida, fría o caliente según la temporada: café natural, té, infusión, bebida de avena o de arroz, etc…”, continúa la dra Belaustegui.

Ahora ya sabes qué opinan los expertos en cuanto a qué se debería desayunar dentro de una dieta saludable y/o de adelgazamiento. Como verás, unas opciones nada restrictivas, evitando así el efecto rebote. Ahora ya puedes desayunar (con o sin diamantes) pero de la forma más saludable. ¡Bon appétit!