Si ya sigues la recomendación de la comunidad científica de tomar, al menos, cinco raciones de fruta y verdura al día, nuestra más sincera enhorabuena. Si no, te recomendamos que te pongas las pilas. Y, en cualquier caso, te proponemos que además de no saltarte esta regla, que te ayudará a estar sana, la tengas especialmente en cuenta durante el verano. Sácale partido a esas cinco raciones, selecciona muy bien los alimentos que vas a consumir para que te ayuden a estimular la melanina de la piel y ahorrarte sesiones excesivas de sol, nada recomendables y muy peligrosas. A partir de ahora y hasta que empiece el nuevo curso, llena la despensa con estos imprescindibles y consigue una piel radiante y más fácil de broncearse sin exponerla a daños innecesarios ni quemaduras. Ve preparando tu menú de verano y ponlo en práctica desde ya.

Zanahoria, albaricoque, melocotón, nectarina, pimiento…

Las frutas y verduras de color amarillo, naranja y rojo llevan unas sustancias que se llaman carotenoides y que tienen el poder de transformarse en vitamina A en nuestro cuerpo, algo que te ayudará a evitar los eritemas solares. Hazte una macedonia con las frutas de verano o corta unas crudités de zanahoria y pimiento para tomar con hummus.

Tomate, manzana, sandía, papaya…

¿Qué tienen en común? El licopeno, un pigmento antioxidante que tiene la capacidad de reflejar naturalmente los rayos UVA y UVB. Añade estos ingredientes a tu plato y haz una buena (y refrescante) ensalada.

imón, pomelo, kiwi, naranja, mandarina, espinacas, coliflor, brócoli…

Contienen vitamina C, que ayuda a contener la inflamación de la piel, refuerzan el sistema inmune y funcionan como un fotoprotector natural. No hay nada más fácil de tomar en verano ni más apetecible que un cítrico, así que no tienes excusa.

Los alimentos ricos en vitamina C funcionan como un fototpotctor solar natural. pinit unsplash: kristen kaethler

Pescado y marisco

Estos alimentos tienen en común la coenzima Q10, un nutriente que se degrada al tomar el sol y que es fundamental para nuestra piel, pues actúa como un poderoso antioxidante. No dejes que tu piel se quede sin él ahora que sabes cómo obtenerlo.

Aceite de oliva o de girasol y frutos secos

En su composición llevan vitamina E, que protege de los dañinos radicales libres, causantes del envejecimiento prematuro y de las manchas. ¿A que te horroriza la idea? Pues lleva siempre en el bolso un puñado de nueces o de almendras.

Legumbres, huevos, carne y cereales integrales

En ellos abunda el zinc, un mineral que tiene la propiedad de hidratar nuestra piel, estimular la renovación celular y combatir los radicales libres. Poco más se puede decir para lanzarse de lleno a consumir estos cuatro grupos de alimentos.

Café

Como lo lees. Científicos del National Cancer Institute de Estados Unidos han descubierto una conexión entre esta bebida y el cáncer de piel, aunque habrá que esperar a nuevos estudios, pues este recomienda cuatro tazas diarias de café americano para minimizar el riesgo de melanoma. ¡Casi nada! Mejor protégete como es debido y toma mucho agua y zumos naturales para mantener la piel bien hidratada y evitar que se reseque.

