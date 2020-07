1 jul 2020

El ayuno intermitente es la 'dieta milagrosa' de moda reivindicada por muchas famosas que han perdido peso espectacularmente (por ejemplo, Tania Llasera) y de otras que sobrepasan el medio siglo tan en forma como Jennifer Aniston. Esta forma de organizar la alimentación se concentra sobre todo en los horarios durante los cuales comemos (y en los que no comemos) más que en lo que se ingiere -que también-. Por definición, y aunque existen varios tipos, por ayuno intermitente se entiende la alternancia de ingestas con periodos en los que no se consume alimento. ¿Es el ayuno intermitente un métodopara perder peso y mejorar la salud válido para todo el mundo? Para dilucidarlo, preguntamos a la dietista y nutricionista María Merino, autora de 'Desayuno con garbanzos' (Esfera de los libros), y a la periodista especializada en nutrición y salud Marisol Guisasola, con varios libros publicados sobre alimentación.

El ayuno intermitente es una práctica controvertida. Hay profesionales y estudios que defienden sus bondades y otros que consideran que aún no hay investigaciones suficientes para loar esta forma de organizar nuestra alimentación. «No hay evidencias de que sea más saludable o se obtengan mayores resultados frente a una [dieta] hipocalórica habitual. Los estudios que hay hasta el momento son de una duración de 12 meses, con lo que no se puede determinar que pasa después de ese año, si la persona mantiene el peso, si hay efecto rebote...» explica María Merino, que muestra una postura conservadora.

Para Marisol Guisasola, la evidencia científica es clara: el ayuno intermitente es saludable para personas sanas que quieren perder peso: "El cuerpo durante el ayuno ajusta los niveles de hormonas y mejora la salud y la forma física. Se ha comprobado que las células inician procesos de reparación y eliminan proteínas nocivas y subproductos", explica. Para ella, el ayuno intermitente es más un estilo de vida que implica comer sano (abundancia de verduras, AOVE, evitar ultraprocesados) que una dieta: "Históricamente, el ser humano está mucho más acostumbrado al ayuno intermitente que a comer tres veces al día". Sin embargo, Merino defiende que puede ser una moda pasajera: "para mí es la moda dietética actual. Este año se lleva el ayuno, como hace unos cuantos se llevó la Dukan, y hoy ya nadie se acuerda de ella...", argumenta.

¿En qué casos no es aconsejable el ayuno intermitente?

Ante todo, como recuerda Guisasola, antes de emprender cualquier tipo de dieta es imperativo consultar con un médico, que nos haga un chequeo y considere qué enfoque es el mejor para nosotros. Para la autora de 'Desayuno con garbanzos' es importante además valorar si encaja con nuestro estilo de vida, y considerar si vamos a ser capaces de "estar tantas horas sin comer sin que esto nos provoque un cúmulo de ansiedad y apetencia de productos insanos, debilidad o falta de energía en la rutina diaria".

¿Es un método aconsejable para niños? ¿Y para personas mayores? Para María Merino, se trata de una dieta que solo recomendaría a personas sanas entre los 25 y los 50 años. Marisol Guisasola coincide en que es preferible que los niños no hagan dietas ("si hay obesidad, que los padres consulten con el médico la opción más adecuada"), y que las personas con fragilidad ósea o muscular o enfermedades crónicas, problemas que se acentúan en la tercera edad, también se abstengan.

¿Qué condiciones médicas o enfermedades son una bandera roja para el ayuno intermitente? Ambas profesionales señalan la diabetes como una problemática por la que es mejor no adoptar el ayuno intermitente, así como otras enfermedades crónicas. La dietista y nutricionista también avisa de investigaciones que lo desaconsejan si se padece cáncer, pese a que es una práctica habitual entre muchos enfermos: "Una investigación publicada en The International Journal of Cancer concluyó que con estos pacientes no se ha acreditado beneficio y la práctica del ayuno intermitente se ha relacionado con sarcopenia y malnutrición, que pueden empeorar seriamente el pronóstico de la enfermedad".

Video: 5 errores en tu dieta que te hacen engordar

Los trastornos de alimentación o el riesgo de padecerlos son otra línea roja para la práctica del ayuno intermitente. Merino cita una revisión sobre el tema en The American Journal of Clinical Nutrition donde se apunta que "el riesgo de padecer un trastorno del comportamiento alimentario" puede aumentar con esta práctica.

¿Es adecuado el ayuno intermitente si estoy haciendo deporte?"Quienes más lo practican normalmente son personas que buscan perder peso o aumentar el rendimiento deportivo, algo que tampoco está demostrado", cuenta María Merino. Marisol Guisasola destaca, sin embargo, un beneficio importante del ayuno intermitente: "Se reduce la medida de la cintura. La grasa que rodea todas las vísceras produce mucha inflamación silenciosa que desata ataques de corazón, diabetes 2 y muchos problemas de salud".

¿Los veganos o vegetarianos también pueden hacer ayuno intermitente? "Sí, sin problema. Los alimentos que comes dentro de las horas de no ayuno serán los mismos que comías antes de practicar este tipo de dieta", apunta Merino.

¿Es apto para embarazadas, mujeres que dan de mamar o que quieren quedarse embarazadas? La periodista especializada recuerda que, en general, se desaconseja iniciar una dieta para perder peso si se está dando el pecho, durante la gestación o si existen problemas de fertilidad. La nutricionista recuerda que, según el NHS (el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido), el ayuno intermitente se descarta para las gestantes.