1 ago 2018

Rihanna protagoniza la portada del último número de Vogue UK: el famoso september issue. En ella la cantante luce unas cejas extra finas que nos recuerdan a las que se llevaban en los años treinta del siglo pasado y que volvieron a ponerse de moda en la década de los setenta y en la de los noventa (acuérdate de Drew Barrymore o Pamela Anderson).

Las cejas extrafinas de Rihanna son lo que más llaman la atención de la portada del número de septiembre de Vogue UK. pinit

.

Isamaya Ffrench ha sido la persona encargada del maquillaje de Rihanna. Los looks de la maquilladora inglesa se caracterizan por ser de lo más originales, donde no busca la belleza convencional, sino que prefiere unos acabados más transgresores. Y con las cejas tan finas que le ha puesto a la cantante ha demostrado de nuevo que no tiene miedo al riesgo.

Si hasta el momento las cejas pobladas de Cara Delevingne, Emilia Clarke o Lily Collins eran las más deseadas del planeta, parece que ahora la tendencia marcada por Rihanna es bastante distinta. ¿Nos atreveremos a eliminarlas por completo para pintar una fina línea con un lápiz o, por el momento, este look será solo apto para editoriales de moda? Tiempo al tiempo.

