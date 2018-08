2 ago 2018

Piel resplandeciente, maquillaje nude, melena ligeramente despeinada y pecas a la vista. Está claro que la naturalidad es la seña de identidad de Meghan Markle y su característica más admirada (y copiada) en las redes sociales.

¿Tú también quieres lucir la piel luminosa, radiante y de aspecto natural de la duquesa de Sussex? Es muy sencillo: tan solo necesitas tu iluminador habitual y un bálsamo labial que sea ligeramente cremoso.

¿Cómo se consigue? Es muy fácil: tras la base y el colorete, extiende el iluminador formando una C desde los pómulos y hasta las cejas; después aplica encima, dando ligeros toquecitos con la yema de los dedos, un poco de bálsamo labial. Daniel Martin, el artífice del maquillaje de Meghan Markle el día de su boda, asegura que este gesto difumina el iluminador y hace que el acabado sea más radiante y natural.

Dejar las pecas a al vista, añade un plus de naturalidad y frescura al look. pinit

Eso sí, el maquillador también advierte que es importante tener cuidado con el uso del iluminador, ya que puede estropear el look si no se aplica en las zonas correctas. Olvídate de extenderlo en la zona de las ojeras porque lo único que conseguirás será resaltarlas. Y evítalo también óbvialo sienes si no quieres que tu cara parezca más ancha de lo que es en realidad.

