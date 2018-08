31 ago 2018

Seguro que en alguna ocasión te has comprado un juego de brochas de maquillaje que aún no sabes bien cómo utilizar o incluso has sucumbido a la compra impulsiva de una esponjita de un color monísimo para aplicar tu base, que está muerta de risa en tu baño. Aunque es cierto que las herramientas de maquillaje son un utensilio perfecto para conseguir un acabado profesional, la realidad es que en nuestro día a día no tenemos tiempo ni ganas de jugar a ser maquilladores profesionales.

“La yema del dedo es porosa, por lo que el producto se funde mejor en la piel. Además, proporciona un acabado más natural. Las brochas, en cambio, es mejor dejarlas para las profesionales ya que, si no se utilizan adecuadamente, es fácil conseguir el temido efecto máscara. Con las esponjasde silicona también se pierde mucho producto (los absorben bastante) y la los movimientos tienen que ser siempre en la misma dirección, por lo que se corre el riesgo de dejar rayas”, explica María Barrera, maquilladora que colabora con Chanel. Ella nos explica los pasos que hay que seguir para aplicar el maquillaje con nuestras propias manos y así conseguir un acabado perfecto:

Corrector

Este se aplica siempre antes de la base y después de haber hidratado bien la cara, los labios y os párpados; así evitarás que el maquillaje se cuartee. Es importante que lo pongas solo en la parte de la ojera o el acabado quedará demasiado artificial; es decir, ponlo solo en la zona que va del lagrimal a la mitad del ojo. Desde esa mitad y hacia fuera no apliques corrector, sino solo iluminador. Para aplicar este producto sobre manchas, rojeces o imperfecciones, hazlo también con los dedos, pero sin arrastrarlos, sino dando pequeños toquecitos.

Base de maquillaje

La mejor base de maquillaje para aplicar con los dedos es la fluida, de cobertura media; las gotas, en cambio, son demasiado líquidas y requieren de más precisión y de una piel lisa y sin imperfecciones. Siempre se comienza por la zona T: centro de la nariz y frente, para ir yendo hacia el exterior del rostro dando pequeños toques en forma de círculo y de manera ascendente, para tonificar la piel. Continúa por las mejillas para ir a las sienes y termina en la zona de la boca. Además, es importante que sepas que no es necesario aplicar la base por toda la cara; ponla solo sobre las áreas que presenten más imperfecciones y que no estén tan lisas.

Finaliza presionando la zona T con la palma de las manos. Este gesto hará que le maquillaje se asienta mejor y evitará la aparición de brillos.

Colorete en crema

Esta textura proporciona un acabado más fresco, luminoso y jugoso. Para aplicarlo utiliza tus dedos índice y corazón y hazlo de forma circular en la mejilla. Da pequeños toquecitos, ascendentes, primero hacia las sienes y después hacia el tabique nasal.

Contorneado

Si eliges un producto en crema en vez de uno en polvo, el acabado será menos artificial. Con los dedos índice y corazón pon el producto (dos tonos más oscuros que tu base) en el hueso que hay debajo de la sien y baja hasta el hueso que hay debajo de la mejilla; vuelve hacia atrás y baja por el contorno facial hasta el mentón.

No te pierdas...

- Las bases de maquillaje que nadie notará

- Tutorial: maquillaje luminoso y natural en 10 minutos

- Cómo aplicarse correctamente la base de maquillaje