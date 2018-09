4 sep 2018

Aitana Ocaña, la cantante finalista de Operación Triunfo 2017, es la nueva embajadora de Rimmel London en España, marca que ha elegido a la intérprete de la canción Teléfono por su imagen fresca, su personalidad y su belleza natural.

La artista se estrena con el lanzamiento de la campaña #PlantaCara, que saldrá a la luz a mediados de septiembre, en la que Rimmel London presentará lo último de Match Perfection, una base de maquillaje diseñada para corregir imperfecciones, hidratar e unificar el tono gracias a su ampliación de gama a 14 tonos. “Queremos apoyar a todo el mundo a que deje atrás sus inseguridades y acepte y quiera a su piel, para poder plantar cara al mundo”, comentan desde la marca.

Aitana se etrena como imagen de Rimmel London con la base de maquillaje Match Perfection, que amplía sus tonos a 14. pinit

Durante el mes de agosto la propia Aitana comunicaba en sus redes sociales su vínculo con esta campaña de la firma de maquillaje, explicando cómo ha decidido enfrentarse a su miedo a volar: “Ya sabéis que estoy colaborando con @rimmellondones y hoy os cuento a otra cosa la cual estoy plantando cara: Mi gran miedo a los aviones. Es una tontería pero desde hace ya más de dos años no sé qué me pasa que me da miedo volar, y tiemblo bastante cuando hay turbulencias porque sé que no pasa nada pero por el miedo mi cuerpo reacciona mal.

De hecho siempre tengo que coger la mano de las personas a las que tengo al lado y entrelazarlas (si las conozco claro) es como un ritual raro. (@anaguerra_ot2017 se conoce bien este ritual jajajaja) ¡Y bueno! Ahora con la gira hemos viajado mucho y por el trabajo de ahora toca viajar bastante (por suerte realmente, pero mi miedo está ahí) y es algo a lo que tengo que ir plantando cara, pero sé que se me pasará. Me gustaría (de verdad) que os animarais y me dijerais a que plantáis cara vosotrxs. #plantacara”, excribía.

Aitana no será la única famosa que protagonizará esta campaña, sino que rostros conocidos como la actriz Ana Fernández o las influencers @PaulaGonu, @Paula_Cendejas, @JAsojudith, @Noelia.DP o @SaraEmdi también se unirán al proyecto.

