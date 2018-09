10 sep 2018

Actriz, cantante, diseñadora de moda y ahora también maquilladora y peluquera. Zendaya Coleman se ha atrevido a peinarse y a maquillarse ella solita para asistir a su último evento público: la entrega de premios de una conocida revista masculina. ¿Se habrá inspirado en Meghan Markle y su viaje a Irlanda de este verano, donde la duquesa de Sussex también decidió hacerse un DIY beauty?

Lejos de lucir un look que no le favoreciese demasiado, Zendaya estaba sencillamente ¡espectacular! Y, al contraro que Meghan, que para su experiencia de automaquillaje optó por una imagen sencilla y muy natural, la cantante ha decidido arriesgar un poco más. Los elegidos han sido melena con acabado wet y ojos ahumados en color morado, dignos de cualquier experto peluquero o maquillador de alfombra roja.

Zendaya ha confesado en su cuenta de Instagram que ha sido ella misma quien se ha peinado y maquillado. pinit

Zendaya ha compartido tres imágenes del look en su cuenta de Instagram, donde advertía que se había atrevido a arreglarse ella sola, sin contar con la ayuda de los profesionales habituales de belleza. De hecho, en una de ellas decía: “Dato divertido: yo misma me he peinado y maquillado esta noche. De ahí que en la foto salga con el brillo en la mano”.

