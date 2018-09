25 sep 2018 Kamila Barca

Rihanna sabe muy bien lo que estamos buscando y así lo demostró con su Stunna Lip Paint Uncesored. ¿Consiguió el tono de rojo universal? Sí y, además, de larga (larguísima…) duración. Ahora nos presenta nuevos miembros de la familia Stunna: Uncuffed y Unveil.

El primero que presentó después del tono de rojo universal fue Unveil. Un tono de marrón intenso que vuelve a ser perfecto para todo tipo de pieles. ¿Es esto posible? Lo mismo sucede con el rosado malva que acaba de anunciar: Uncuffed. Además, ha aprovechado su publicación para anunciar que esto solo acaba de empezar: “Y'all thought we were done? We're just getting started” (¿Creíais que estaba todo hecho? Acabamos de empezar). Y esto junto al hashtag #STUNNAWEEK. ¿Hay más sorpresas esta semana?

En breves los nuevos pintalabios promesa Stunna Lip Paint de RiRi van a estar disponibles en Sephora e inevitablemente se van a agotar.

Además de su aplicador que define los labios, y el acabado mate ligero que no notarás, serán la opción ideal para una jornada de largas horas o mucho movimiento...

Además...

- ¿Existe el rojo de labios universal?

- Rihanna rompe los esquemas y organiza el desfile más inclusivo de la temporada

- 5 curiosidades sobre la barra de labios roja