Cuando llegas a cierta edad tienes claras muchas cosas. Sabes que el tequila es casi siempre una mala idea, que hay ciertas tendencias que, por mucho que estén de moda, no te sientan bien y también eres consciente de que invertir en unos buenos tacones y un buen sujetador puede cambiar tu look. En cambio, lo que quizá aún no tengas claro es cómo hacer para que tu maquillaje te haga parecer más joven. Cuando se va madurando la piel cambia de color y textura, por lo que los trucos de maquillaje de cuando teníamos veinte años ya no sirven. Toma nota de los nuevos consejos para esta edad.

Piel bien hidratada

Con la edad la pérdida de agua de la piel es un hecho. El uso de tratamientos que la hidraten y nutran en profundidad es imprescindible. Elige una base de maquillaje que contenga ácido hialurónico en su fórmula, que ayuda a retener la humedad de la piel y previene la deshidratación. Huye de los maquillajes compactos y de los fluidos con acabado mate, ya que restarán jugosidad al acabado.

Los tonos marrones, melocotón, berenjena u ocres son perfectos para las mujeres maduras como Julianne Moore. pinit

Un extra de luz

Un rostro luminosos es sinónimo de una piel joven, por lo que está prohibido prescindir del iluminador. Puedes aplicar directamente una prebase iluminadora, que también te ayudará a fijar el maquillaje. Y, si quieres iluminar un poco más tu rostro, elige iluminadores cremosos cuyas partículas no sean demasiado obvias, pues los acabados metálicos, brillantes o escarchados enfatizan las líneas de expresión.

Cuidado con los polvos

A partir de los 50 debes ser moderada con el uso de los polvos, ya que acentúan las arrugas del rostro. Si te sientes desnuda sin ellos usa unos lo más ligeros posible y translúcidos, para fijar tu base. Y aplícalos con luz natural para saber cómo quedan sobre tu rostro realmente. En cuanto a los de sol, será mejor que te olvides de ellos, ya que marcan más las líneas de expresión y endurecen los rasgos.

Unos labios rojos (no muy oscuros) favorecen a cualquier edad. Si no, fíjate en Sharon Stone. pinit

Sustituye el lápiz negro por el marrón

Hay un momento en la vida en el que hay que decir adiós al color negro. El marrón oscuro tiene el impacto del negro, pero se funde mejor en el rostro. Aplícalo en la línea de las pestañas superiores, elevándolo ligeramente en la roza del rabillo y así abrirás tu mirada.

Riza tus pestañas

Y hazlo por partida doble. Es decir, no te saltes el paso del rizador de pestañas, ya que estas tienden a perder su curvatura con el paso del tiempo y termina con máscara de pestañas para abrir tu mirada. Eso sí, será mejor que dejes la de color negro para las ocasiones especiales y que en tu día a día uses la marrón oscuro.

