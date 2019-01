14 ene 2019

No es lo mismo maquillar unos ojos marrones como los de Paula Echevarría o Úrsula Corberó que potenciar una mirada de ojos azules. Lo mismo pasa con el color de la melena y por supuesto, con el tono de tu piel. Y no es que exista un manual de instrucciones definido, solo hay que tener en cuenta pequeños detalles para sacarle más partido a cada tipo de piel. De lo contrario, podrías cometer errores de maquillaje tan habituales y comunes, como no utilizar la base adecuada.

Trucos de maquillaje para pieles morenas

1. Elige el color de maquillaje correcto. Este es el paso más importante. Si la base falla, fallará el resto del make up. Tómate tu tiempo en averiguar cuál es la que más se asemeja a tu piel. Un tono más claro hará demasiado contraste con la zona del cuello y un tono más oscuro envejecerá tu rostro. Además, intenta que sea una base de maquillaje con una cobertura muy ligera para que simplemente disimule las pequeñas imperfecciones. ¡Ya no necesitas más color!

2. No abuses de los polvos de sol. La presentadora Lara Álvarez ha confesado que en su rutina de maquillaje prefiere utilizar directamente polvos como base. Si eres de las suyas, debes tener en cuenta dos cosas: la previa hidratación del rostro y el color.

Blanca Suárez con un look de maquillaje muy bronceado. pinit gtres

Tal y como le pasó a Blanca Suárez en esta fotografía, es fácil que este producto pueda resecar la piel y la deje anaranjada, lo que da una sensación de rostro arrugado. Utiliza una buena prebase antes de aplicarlos y elige el tono que mejor vaya contigo. Ten en cuenta que cuanto más oscuro, peor.

3. El colorete sin exceso. El tono que mejor funciona en una piel morena es el color coral. Ni el rosa ni los colores tierra se apreciarán en tu rostro. Jennifer López es experta en conseguir ese rubor natural tan deseado.

4. No recargues tus ojos. Utiliza delineadores en color negro y sombras tierra que no endurecerán tu mirada. Se trata de maquillarlos sutilmente y así sacarles el máximo partido sin excesos. Evita los tonos fríos como el verde o el azul. En cuanto a la máscara de pestañas, con una pasada será suficiente.

5. Para los labios... nunca veremos a famosas de piel morena como Irina Shayk, Kim Kardashian o Lupita Nyong'o lucir labiales en colores vivos como el rojo o el fucsia. Sus maquilladores profesionales saben muy bien que los tonos nude con un poco de brillo son los que más les favorecen.

