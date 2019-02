6 feb 2019

Teresa Bass ya se ha convertido en una de nuestra 'influencers' favoritas, además de por sus 'lookazos', también por los secretos 'beauty' que cada vez más se anima a compartir a través de Instagram. Pero si hay algo que siempre destaca de ella, es sin duda el aspecto juvenil, radiante, natural y sedoso de su piel. Por eso después de descubrir que su secreto está al alcance de tu mano no hemos podido resistirnos a compartirlo.

¿Su truco? Una base ligera para tapar imperfecciones pero que a la vez sea capaz de dejar respirar a la piel. Se trata de la base de maquillaje de Maybelline 'Fit Me Mate', ella misma nos lo ha revelado a través de una de sus recientes publicaciones de Instagram.

Publicación en la que también ha confesado que su tono perfecto es el 238: "Maybelline ha sacado 26 nuevos tonos de base de maquillaje Fit me y he encontrado el perfecto para mi, el 238. No hay otro que me deje la piel tan sedosa", ha escrito la 'influencer' en dicha publicación.

Base de maquillaje 'Fit Me Mate' de Maybelline, 5,59 euros. pinit Maybelline.

26 nuevos tonos perfectos para matificar tu rostro y conseguir ese aspecto natural que luce Teresa Bass. Además lo mejor es que es ideal para pieles mixtas o grasas y además es capaz de controlar los brillos y los poros gracias a su textura ligera y uniforme.

Y la mejor noticia de todas es que conseguirla te costará ¡menos de 7 euros! ¿A qué esperas para encontrar tu tono?

