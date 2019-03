8 mar 2019

Reese Witherspoon no solo es una actriz con una larga trayectoria cinematográfica, sino que también es una productora de éxito –protagoniza y produce la serie Big Little Lies– y no ha descuidado en ningún momento la crianza de sus dos hijos. Por si esto fuera poco, la que fuera intérprete de Una rubia muy legal también saca tiempo para estar siempre perfecta sobre la alfombra roja y para participar en causas solidarias. Este año repite, junto a Elizabeth Arden, en la campaña March On, donde una barra de labios de color rosa (tono Pink Punch) es la protagonista.

March On es una campaña diseñada para celebrar los logros de las mujeres y alentarlas a apoyarse entre sí, por lo que donará fondos a UNWomen.org –esta organización mundial está focalizada en la igualdad de género– para promover el empoderamiento y la igualdad de oportunidades de las mujeres en todo el mundo. Además, desde la marca de belleza se han comprometido a donar un millón de dólares a ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

Reproducir Video: Barra de labios solidaria, tono Pink Punch, de edición limitada de Elizabeth Arden (29 €). PIncha en al foto para saberlo todo sobre la campaña March On

Y, aunque parezca que la oleada feminista es relativamente nueva, ya en 1912 la mismísima Elizabeth Arden, proporcionó un labial rojo –maquillarse los labios de color rojo en esa época era considerado una práctica social inaceptable– a las sufragistas en su marcha reivindicativa por el voto femenino por la Quinta Avenida de Nueva York. Además, Arden también demostró ser una fuerte defensora de los derechos de las mujeres ofreciendo empleo a mujeres casadas; teniendo en cuenta que durante un tiempo en que se consideraba inadecuado que estas realizasen cualquier labor fuera del hogar.

Si tú también quieres apoyar la causa tan solo tienes que acudir a uno de los stands de Elizabeth Arden de El Corte Inglés y adquirir la barra de labios de edición limitada, que cuesta 29 €.

