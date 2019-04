30 abr 2019

Si ayer te contábamos los errores más comunes que suelen cometerse en el momento de aplicar el maquillaje, hoy te explicamos cómo debes aplicar los productos de maquillaje para que tu look parezca realizado por un profesional. La clave está en resaltar las zonas de tu rostro de la manera adecuada, pero sin renunciar a un acabado natural. Sigue leyendo y verás como tus cejas, pestañas y eyeliner gráfico suben de nivel.

Maquilla tus cejas de manera natural

Las cejas imponente están de moda y maquillarlas se ha convertido en un paso más en la rutina de maquillaje. Sin embargo, si no quieres que la forma quede demasiado cuadrada y el tono muy oscuro, tienes que prestar especial cuidado en el momento de dibujarlas. Para lograr la forma perfecta coge un lápiz a modo de guía y alinea con él el borde interior de la ceja con el exterior de la fosa nasal correspondiente. El punto más alto del arco debe estar justo en el borde exterior de su iris y el final de la ceja debe de coincidir con una línea imaginaria trazada desde la fosa nasal hasta el borde exterior del ojo. Escoge un maquillaje de cejas en polvo, que es más sutil que los lápices, y de un color un pelín más oscuro que el tono natural de tus pelitos y difumina lo que sea necesario.

Iluminador, solo en los puntos clave

Hay que tener cuidado con el exceso de iluminador, ya que con él los poros se ven más grandes y las líneas de expresión parecen más profundas. La clave para que este resalte solo lo que tú quieres es tener en cuenta su ubicación. La regla general es evitar usarlo el sobre el acné o en el centro de la cara. Y, tampoco deberías extenderlo en el pliegue del ojo o tan solo conseguirás acentuar las arrugas y la flacidez de tus párpados.

Dibuja el eyeliner perfecto

El delineado cat eyes sigue siendo tendencia, pero hacérselo (bien) una misma aún nos supone a muchas misión casi imposible. Para que te quede perfecto debes aplicar el eyeliner en tres pasos: comienza en el centro para establecer el ancho del trazo y así asegurarte de que este no acabe siendo demasiado ancho para la forma de tu ojo; después pinta el rabillo desde el exterior y hacia el interior, terminando justo en el punto central; termina dibujando una línea fina desde el rabillo y hasta el punto central y repasa el trazo para unir bien los puntos. Un truco para que te quede mejor es que te acerques lo máximo posible al espejo y eches la cabeza ligeramente hacia atrás; así verás bien dónde aplicas el eyeliner sin tener que estirar de la piel del párpado.

Pestañas con volumen en el acto

Aunque las extensiones de pestañas tienen un éxito abrumador entre las influencers, lo cierto que acaban dañando las pestañas naturales y su mantenimiento puede ser bastante tedioso. La solución es utilizar pestañas postizas cuando la ocasión lo requiere, siempre y cuando las coloques de la manera correcta para que el resultado no sea un horror. Primero aplícate una capa de máscara y después pon la pestaña postiza –previamente le has aplicado con un poco de adhesivo específico en la banda y lo has dejado secar unos segundos– en el centro del párpado con la cabeza inclinada un poco hacia atrás, ya que esta postura facilita la colocación y, con la punta del mango del pincen coloca la banda de las pestañas lo más cerca posible de las tuyas; una vez estén en el sitio correcto, aprieta con el dedo índice y pulgar ambas pestañas.

Contorneado profesional

A pesar de que se ha hablado del contouring por activa y por pasiva y que en Youtube hay infinidad de tutoriales, esta sigue siendo la técnica de maquillaje más difícil y peor aplicada. Muchas veces el resultado es exagerado, las líneas no están bien difuminadas o incluso están colocadas en un lugar incorrecto. Lo primero es que optes por un color que sea dos tonos más oscuro que tu tono de piel natural; luego, en vez de aplicar el producto –sirve tanto para la textura crema como polvo– en línea recta lo haces con movimientos circulares ascendentes. Y ten especial cuidado al resaltar la nariz, ya que si oscureces demasiado la punta la alargarás visualmente, y al contornear las mejillas asegúrate de que el trazo no se pegue demasiado a la boca porque hará que tu rostro parezca demasiado alargado.

