4 oct 2019

Kim Kardashian ha sido una de las muchas famosas que ha aparecido en Instagram sin maquillaje, aunque ella lo ha hecho con un objetivo distinto: mostrar la eficacia de los productos de maquillaje de su propia marca de belleza, KKW Beauty. Ella no tiene reparo en mostrar sus impresionantes ojeras en tutoriales a modo de stories para enseñarnos cómo se maquilla para que eliminar sus ojeras de manera sencilla y con un resultado casi milagroso.

El año pasado su firma de belleza lanzó al mercado unos kits de correctores, que incluían una fórmula líquida y dos en polvo, uno muy molido para hornear (baking), y otro prensado para iluminar. La propia Kim asegura que este trío se encarga de ocultar perfectamente sus ojeras oscuras y ha declarado que ella y su maquillador habitual, Mario Dedivanovic, estuvieron perfeccionando durante años esos tres pasos antes de lanzarlos al mercado. De hecho, el propio maquillador ha estado usando esta técnica debajo de los ojos de la socialité para garantizar su mirada radiante.

Aquí puedes ver a Kim kardashian sin maquilaje (y con ojeras) y con una piel perfectamente maquillada. pinit Instagram: @kimkardashian

La clave del éxito está en el baking (horneado o cocción), que es una técnica de maquillaje que garantiza un acabado profesional y de larga duración, por lo que gracias a ella las ojeras e imperfecciones del área de los ojos se vuelven imperceptibles. Su nombre se refiere a que lo que hay que hacer es hornear el corrector de unos 10-15 minutos sobre tu piel, es decir, dejar que el propio calor del cuerpo sirva para fundir el maquillaje corrector sobre la piel y así el acabado sea perfecto. Después se fija el corrector líquido con los polvos sueltos y, por último, se aplica un toque de iluminador en la zona.

Kim no ha tenido reparo en aparecer sin maquillaje para demostrar la eficacia de los correctores de su marca de belleza, KKW Beauty. pinit Instagram: @kimkardashian

Si no tienes el kit de correctores de KKW Beauty, no te preocupes porque también puedes lograr este efecto con tu propio maquillaje. Tan solo necesitas un corrector líquido, que sea uno o dos tonos más claro que tu base de maquillaje, unos polvos fijadores translúcidos y un iluminador en polvo. Eso sí, asegúrate de que este no tenga partículas doradas o demasiado brillantes porque, si no, no conseguirás el efecto deseado. ¿Lista para sacar tus ojeras a pasear esta noche en modo incógnito?