22 nov 2019

Si has elegido cuidadosamente los productos de maquillaje, dispones de toda la variedad imaginable de esponjas y brochas y te gusta tener la última innovación en secadores y planchas del mercado, ¿cómo es posible que aún no le prestes esa misma atención al espejo? Son parte imprescindible de un buen make up, hasta el punto de ser clave a la hora de evitar acumulaciones de corrector o color, imperfecciones en los trazos o pequeñas descamaciones que pueden llegar a agrietar la base. El Simplehuman Sensor Mirror Pro Wide View (399,99 euros) es la maravilla que se merece tu tocador: recrea la luz del lugar exacto al que vayas a acudir. Solo tienes que conectar tu móvil con el espejo y tomar una foto. Podrás maquillarte en consonancia.

Este espejo en rosa millenial se convierte en lámpara si lo rotas.

De este espejo, el Doxungo Creative 2-in-1 Make Up Mirror (alrededor de 50 euros) nos quedamos con su versatilidad. Aunque parece un espejo al uso, si lo rotas horizontalmente se convierte en una preciosa lámpara. Lleva luces LED y puedes tocar la superficie para ajustar el brillo.

Este espejo de Ruimio es uno de los que más aumento realizan.

El Ruimio Suction Makeup Mirror 7X (16,99 euros) se rodea de luz en toda su superficie exterior, de forma que tengas una perfecta iluminación de todo el rostro. Además, es uno de los espejos que más aumento permite. La base permite que puedas moverlo a placer, para situarlo a la altura y grado que necesites.

Este espejo portátil replica la luz natural e incluye un espejo de aumento.

Si nos tenemos que quedar con un espejo portátil, elegimos el modelo Broadcare Double Sided Cosmetic Mirror: lleva unas luces LED que replican la luz natural ligeramente difuminada, se carga con USB e incluye un espejo de aumento (59,99 euros).

El espejo de diseño más clásico incluye altavoces y puertos USB.

Con un diseño clásico al estilo Hollywood, el ReignCharm Smart LED Hollywood Vanity Mirror (alrededor de 385 euros) incluye altavoces para que puedas conectar tu móvil y escuchar tus hits favoritos mientras te maquillas. También va equipado con dos puertos USB y enchufes para que puedas conectar las planchas o el secador Y un detalle tranquilizador: las bombillas se mantienen siempre frías.