4 dic 2019

Lo sabemos, el mayor inconveniente de cualquier viaje es preparar el neceser con los productos beauty que vas a necesitar. Entre la lista de tamaños prohibidos y la de artículos que necesitas para tus rutinas, a veces cunde la desesperación, y ni la playa más perfecta compensa ese esfuerzo. Pero no pierdas la esperanza, porque algún día llegará el momento en el que viajes con un neceser tan completo que serás la envidia de cualquier experto. Solo tienes que poner en práctica unas pautas básicas hechas para maximizar el relax que se espera de unas buenas vacaciones.

La idea principal que debe guiar nuestros pasos es el descanso, y por eso vamos a reducir al mínimo nuestros esfuerzos y nuestros productos. Estás de vacaciones, no te líes para ir a cenar o salir con looks preciosos pero que te lleva demasiado tiempo.

Ojalá pudiésemos llevar todos los productos de nuestro tocador de viaje con nosotras. pinit Unsplash

A veces no hace falta más que un bonito color nude para sacar partido a nuestra mirada o nuestros labios sin cargar con mil productos ni complicarnos demasiado frente al espejo. Pero si no lo podemos resistir establece tus límites antes de empezar a acumular sombras de ojos “por si acaso” y barras de labios que tenemos sin estrenar.

Ahora es el momento de sacar del cajón todas esas muestras de productos que has ido acumulando sin saber muy bien para qué. Que no puedas cargar en tu equipaje de mano con tu perfume favorito no significa que no puedas oler perfectamente en cada momento de tu viaje. Algo que podemos aplicar a las muestras de champús y acondicionadores específicos para nuestro cabello, aunque no sea nuestra marca.

Si tienes todos tus productos juntos va a ser más fácil encontrarlos pinit Unsplash

En lo que respecta al cuidado de la piel, existen varias firmas de cosméticos que lanzan sus sueros y cremas hidratantes impregnadas en cómodas toallitas. Una solución para reducir ostensiblemente el espacio que ocupan nuestros tratamientos y el peso con el que cargamos, además de no suponer ningún problema a la hora de viajar con nuestro neceser. Y si preferimos continuar con nuestra firma de confianza, es importante estar atenta en época de rebajas y descuentos a los precios de sus formatos de viaje, para sacarles el máximo partido.

Hemos dejado para el final la pregunta más importante. ¿Si metes tu ropa en una maleta, por qué cuando viajas llevas desperdigados tus productos de belleza esenciales en el bolso, la mochila y la maleta? Busca un estuche que se adapte a tus necesidades, tanto para las cosas que quieres meter dentro como para el lugar en el que lo vas a llevar. Y si eres de las que no sale del hotel sin sus esenciales beauty, hazte con un estuche mini que puedas llevar contigo, pero que también quepa dentro de tu neceser principal.