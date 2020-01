2 ene 2020

Compartir en google plus

Lo sabemos, buscar el tono correcto de maquillaje es uno de los mayores incordios del maravilloso mundo beauty. Si además acabas de iniciarte en esto, seguramente no tienes muy claro cuáles son los tonos que más te convienen a la hora de dar color a tus looks de belleza. Y de los labios ni hablamos, porque lo que te parece un acierto cuando te lo pruebas en la muñeca luego puede ser un fracaso cuando llega a tu boca.

Para aquellas que sufren estos y otros inconvenientes a la hora de estar siempre bellas ha nacido una página web que, desde la comodidad de tu casa, te ofrece los productos ideales para tu tono de piel, tus estilismos o las necesidades de tu rostro.

La web también tiene productos de producción propia. pinit Naked Poppy

La milagrosa web que promete ahorrarnos horas de sufrimiento se llama Naked Poppy, una compañía de venta de cosméticos y productos para el cuidado de la piel que, en su intento de satisfacer a sus clientas, ha creado una herramienta que por fin nos ayuda a la hora de ponernos guapas. Y lo hace a partir de una sencilla encuesta con la que conoce los gustos, la edad, el estilo o las particularidades de la piel de cada cliente.

El tipo de piel, el color de las venas, o si tus párpados tienden a ser grasos son algunos de los primeros interrogantes que debemos responder antes de pasar a definir nuestro color de piel entre tres posibilidades paletas en color carne diferente.

La web te ofrece una bolsa de productos virtual adecuada a las necesidades de tu rostro. pinit Naked Poppy

Posteriormente Naked Poppy pregunta por el color de ojos y pelo, tanto el original como el tinte si lo tienes, para pasar a las cuestiones de estilo. El color de tus joyas, o el de tus camisas, si lo tuyo son los tonos llamativos o los tierra son otras de las cuestiones que influyen a la hora de diseñar nuestro carro de compra beauty ideal.

Por último, la web se centra en otros aspectos relevantes a la hora de confeccionar un look como es la edad o la reacción de la piel cuando tomas el sol. Y tras hacerse una idea de sus necesidades plantea a los clientes dos preguntas vitales para obtener unos resultados acertados. “¿Cuáles son los objetivos más importantes que quiere conseguir?” y cómo quiere que se vea su piel.

Una vez obtenido el tono ideal depende de tí si compras o simplemente te inspiras. pinit Unsplash

Tras menos de diez minutos de preguntas la web solicita una dirección de correo y posteriormente ofrece la selección de productos más indicada a partir de las respuestas. Y para nosotras los parámetros de Naked Poppy están bastante bien afinados y los tonos y tratamientos que nos ha propuesto se aproximan a nuestras necesidades y gustos.

Para aquellas que sean fieles a una tienda y no se plantean un cambio, Naked Poppy también es una buena opción, ya que a partir de las sugerencias de los productos que te hacen tú puedes buscarlos entre tus firmas de cabecera. Todo sea por no pasar horas y horas buscando el tono que necesita tu piel para unos looks de belleza impecables.