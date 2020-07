14 jul 2020

Es la gran batalla: las altas temperaturas solo empeoran ese maquillaje por el que tanto te has esforzado. La base ha desaparecido casi por completo ahogada por el recurrente sebo de tu piel grasa, que se dedica a sacarte brillos indeseados y a abrir los poros a su antojo. No dejes que pase otro verano sin solución. Busca la combinación perfecta y consigue que el makeup dure intacto de la mañana a la noche.





VER FOTOS 15 prebases de maquillaje para una piel perfecta

Así, sin olvidar que la limpieza y la hidratación del rostro es clave (he aquí doce cremas oil free ideales para este tipo de pieles en verano), escoge fórmulas matificantes que neutralizen los brillos, disimulen los poros abiertos, absorban la grasa y el sudor, y mejoren visiblemente el acné y otras imperfecciones sobre las pieles mixtas y grasas.

Y aquí entra en juego la importancia de un dúo que debería ser inseparable a no ser que ya hayas aprendido a utilizar estas cremas multiusos de los maquilladores profesionales para sellar la base y que no deje arrugas. Pero si no es así, toma nota: un primer y una base, ambos con etiqueta matificante, es la solución a tu cutis.

Nuestra apuesta es un dúo de Make Up For Ever que contiene la prebase Skin Equalizer que alisa y unifica la tez, facilita la aplicación de la pintura y la prolonga. (17,55 euros/formato viaje en Sephora). En segundo lugar, la Matte Velvet Skin, que con su textura fluida, matificante, ligera y no pegajosa, el acabado se ve muy natural y sin excesos. Además, no obstruye los poros, es fácil de aplicar, se adapta a la flexibilidad de la piel para que no se seque ni deje grietas y dura 24 horas. Cuestan 39,95 euros y está disponible en 26 tonos diferentes.

Los expertos de la firma recomiendan aplicarlo con una brocha y con la técnica del movimiento cruzado: marcar puntos con el producto sobre la nariz, la frente y el mentón, y extenderlo de dentro hacia fuera en el mismo orden. ¿Te apuntas?