17 jul 2020

Ahora que ha llegado el verano cambiamos nuestra forma maquillarnos y pasamos a usar productos más frescos, con un toque más natural y sobre todo, que sean permanentes. Y es que el sudor, el calor, las cremas con protección y el agua puede arruinar nuestro maquillaje en muy poco tiempo, y si a ello le sumas el uso de mascarilla, todo se complica. Por ello acudimos a productos como eyeliners waterproof o sprays fijadores de maquillaje para mantenerlo lo más tiempo posible. Sin embargo, si prefieres un acabo más natural, tienes que fichar el producto 2 en 1 de larga duración que hay en Sephora.





Nos encantan los productos multiusos que puedes meter en el bolso y con unos sencillos toques obtener un efecto de buena cara en muy poco tiempo. Rosana Zanetti recurre a este que usa en tres zonas, sine embargo hemos encontrado uno que es perfecto dada su larga duración. Se trata de Benetin, un colorete líquido de Benefit y que puedes comprar en Sephora, que cubre labios y mejillas con una textura traslúcida que dura horas.

No gotea, no deja marcas y su larga fijación hacen que sea perfecto para usar con mascarilla y no mancharla y que tu maquillaje no quede arruinado cuando te la quites. Cuesta 19,95 euros y tiene un original color pétalo de rosa, que sienta bien a cualquier tipo de piel. Aún así, si el formato líquido no te termina de convencer, también hay a la venta otros coloretes en formatos diferentes y que también son permanentes.

Es el caso del colorete de Tarte (34,95 euros), calificado como el que más dura y el que usa Meghan Markle. Es un producto en polvo que brindará un look impecable todo el día, gracias a la arcilla amazónica de larga duración. También está la opción de Nyx, que tiene el Bare whit me. Un colorete en barra hidratante disponible en tres tonos traslúcidos y ultra ligeros y que deja un brillo suave hasta durante ocho horas (9,90 euros).