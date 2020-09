30 sep 2020

Compartir en google plus

Los meses que hemos pasado confinadas en nuestras casas han supuesto todo un reto para las amantes del maquillaje. Si en un primer momento pudimos pensar que el hecho de no salir a la calle nos mantendría forzosamente alejadas de cremas, sombras y correctores, el auge de las videollamadas ha demostrado que nuestra imagen facial tiene hoy más peso que nunca. Ahora, la llegada de la nueva normalidad y con ella el definitivo afianzamiento de las comunicaciones telemáticas como nuevo paradigma de las relaciones sociales, es el momento de aprender todos los trucos para estar radiantes ante la cámara.

En este breve artículo vamos a darte unos consejos básicos sobre cómo conseguir que tu mirada destaque con una piel perfecta. Ya que no es lo mismo verse cara a cara que a través de una pantalla, resulta fundamental conseguir que tu rasgo más llamativo, los ojos, ocupen un lugar preminente y centren toda la atención. Para ello es imprescindible que su belleza natural se vea subrayada por una tez tan suave y tersa que destaque incluso a través de filtro virtual.

¿En quién vamos a confiar en esta ocasión para que no tengas nada que envidiarle a las celebrities más in de las redes? Pues nada menos que en Yves Saint Laurent, un nombre que no requiere presentación, sino reverencia.

Para empezar, vamos a hablar de su Shot Night Reboot, un sérum antiedad a base de ácido glicólico y flor de cactus de Marruecos. Se trata de un exfoliante en aceite bifásico que rejuvenece visiblemente tras un tratamiento de 28 días. Está pensado para aplicarlo por la noche, con la piel relajada, evitando la zona cercana a los ojos. Es normal que produzca una leve sensación de hormigueo al principio, pero desaparece por completo tras unos pocos usos.

EnSephora lo tienes ahora mismo a sólo 86,99 euros en formato de 30 ml.

Es ahora el turno para que entren en juego las bases. Si tienes que enfrentarte a una larga jornada y no te puedes permitir el lujo de que tu maquillaje empiece a fallar tras las primeras horas, asegúralo con All Hours Foundation, que te garantiza 24 horas de máxima fijación. Resiste al agua, cubre poros, cancela brillos y no te deja esa molesta sensación de rigidez. La puedes aplicar con brocha, esponja o directamente con los dedos, desde el centro hacia afuera.

La tienes en Sephora, en 9 tonos distintos, por sólo 39,99 euros.

¿No has pegado ojo y necesitas que tu base de confianza te eche una mano? Nuestro consejo entonces es que confíes en Touche Eclat Le Teint. La acción reparadora de la vitamina E surte el efecto de 8 horas de sueño sobre tu piel, además de conseguir una increíble luminosidad y una cobertura total. Úsala justo después de tu crema facial habitual y aplícala con los dedos con un suave masaje para una distribución homogénea.

Sus 9 tonos están en Sephora también a sólo 39,99 euros.

Y si nuestro objetivo es que tu mirada destaque como nunca… ¿cómo iba a faltar una buena máscara en nuestra receta mágica? Dale volumen a tus pestañas y logra una presencia desbordante con Volume Effect Faux Cils Radical. Su fórmula a base de negro de carbón proporciona un duradero efecto de pestañas postizas con tan solo una pasada. Pero lo mejor es que no te deja un aspecto acartonado o con grumos, ya que contiene aceite de argán y extracto de nuez para aportar flexibilidad, además de agentes acondicionadores.

En Sephora es tuya por sólo 36,99 euros.