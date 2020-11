16 nov 2020

Ya ha quedado más que claro que la mascarilla y el maquillaje es una combinación de la que no se obtiene un buen resultado. Y es que la obligatoriedad de su uso ha hecho que dejemos de usar maquillaje debido a que ésta estropea el look y lo único que se consigue es mancharla. Por ello, desde el inicio de la pandemia productos como los este protector de la piel para que no te salgan granitos y rojeces, o este accesorio que protege el labial se han convertido en nuestro mejor aliado para poder seguir presumiendo de un bonito makeup. Sin embargo, si este último no te terminar de convencer, es necesario que te hagas con un fijador de maquillaje como este que es el favorito de Erea Louro.





La influencer aprovechó el fin de semana para contestar las preguntas de sus seguidores y entre consejos de todo tipo, nos ha descubierto un producto más que necesario para esta época de pandemia. Un spray fijador del maquillaje que ella misma ha demostrado que sus resultados son más que efectivos.

Erea habla del All Nighter de Urban Decay, un spray fijador que no sólo fijará tu maquillaje manteniéndolo intacto y sin moverse durante todo el día, sino que también evitará que se transfiera a tu mascarilla gracias a su patentado sistema de control de temperatura que mantiene el maquillaje fresco, incluso en las peores condiciones. Cuesta 32 euros -cómpralo aquí- y garantiza una fijación perfecta durante 16 horas sin difuminarse, secarse ni acumularse en los pliegues del rostro.

La propia Era publicó un vídeo en el que aplicaba el spray sobre su rostro maquillado, dejaba secar durante pocos segundos y después se colocaba la mascarilla presionando y haciendo contacto con la piel. A continuación, la influencer y estilista enseñaba a cámara que no había nada de restos del maquillaje en ella. Desde la marca aconsejan humedecer una esponja con un poco de All Nighter y aplicarlo a toquecitos sobre las zonas que tienen más contacto con la mascarilla (nariz, pómulo, y mentón) para aportar fijación extra en las zonas más problemáticas. ¡Lo queremos!