Natural o dramático, si lo que buscas es un maquillaje que quite años, lo que necesitas después de una base de maquillaje antiarrugas o de una mousse con color que disimule al máximo las líneas de expresión sin cargar el rostro, es un iluminador en polvo que aporte un brillo radiante y tenga un efecto rejuvenecedor sobre los puntos estratégicos de las facciones.

Es uno de los looks beauty favoritos de la influencer Rocío Osorno, y ahora ya sabemos cómo consigue la piel de delfín, una técnica tendencia del momento que está arrasando en Instagram y que consigue con este highlighter en concreto.

Paso a paso, la también diseñadora ha utilizado un sérum que alisa la piel y miniza los poros, una prebase resistente al agua para los párpados, un fondo de maquillaje muy natural y después unos polvos perfeccionadores con los que sella todos los productos y termina con cualquier tipo de imperfección en el cutis.

Para la mirada ha elegido un smoky eyes en negro que ha repasado con un eyeliner waterproof y que ha enfatizado con una máscara de pestañas negra. ¿En los labios? Un toque rosa satinado muy natural junto a un gloss voluminizador.

Pero para que el maquillaje sea de 10, tenemos que hablar del iluminador de menos de 5 euros que Rocío Osorno ha utiliza. Se trata del iluminador en polvo More Than Glow de Catrice (4,59 euros) en el tono 030 Beyond Golden Glow. Un cosmético seco con una textura suave y sedosa ultra brillante que se adhiere durante horas a la piel.

Es vegano y muy fácil de aplicar (con una brocha plana para iluminador), ya que sus partículas shimmer se difuminan perfectamente sobre el cutis para un acabado degradado y deslumbrante. Aplícalo sobre la parta alta de los pómulos, sobre el centro de la nariz y bajo el arco de la ceja para dar más volumen a las facciones y dejar un aspecto jugoso y joven. ¡Hora de probarlo!