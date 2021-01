31 ene 2021

No tuvo claro que quería ser actriz hasta los 18 años. Para Megan Montaner, el mundo de la interpretación quedaba demasiado lejos. Ahora confiesa que ni siquiera se ha planteado nunca a qué se dedicaría si no fuera actriz. Será porque no le hace falta, ni en tiempos de pandemia. Acaba de estrenar la segunda parte de una de las series que más visibilidad le ha dado, La caza, en La 1. Y ha triunfado con 30 monedas (HBO), la serie de Alex de la Iglesia en la que comparte protagonismo con Miguel Ángel Silvestre y Eduard Fernández. Este proyecto, el “más loco, alucinante y divertido” que ha hecho nunca, según afirma, ya tiene segunda temporada confirmada.

Acostumbrados a verla caracterizada, la actriz ha querido mostrarse tal y como es con uno de sus looks de maquillaje favorito. Una apuesta ultra chic por los tonos burdeos y chocolate, en perfecta sintonía con su carnación. Hablamos con ella de belleza, sí, pero también de su experiencia en los últimos rodajes, de con quién le gustaría trabajar y de por qué es ahora mismo la chica de moda en televisión, un medio que, según ella, está viviendo una auténtica edad dorada.

No sé si realmente existe una línea que nos separa a los actores y actrices de televisión de los del cine. Me gustaría pensar que no”.

Mujerhoy. Acaba de estrenar la nueva temporada de La caza. ¿Qué le aporta Sara, su personaje? ¿Qué retos supone meterse de nuevo en su piel?

Megan Montaner. He aprendido mucho dando vida a Sara; de algún modo, ha sido un personaje terapéutico por la situación personal que estaba viviendo. Con ella, uno de los grandes retos fue trabajar la contención, porque soy una persona muy eléctrica y suponía un esfuerzo de concentración muy grande.

30 monedas ha sido un éxito. ¿Cómo ha sido ponerse a las órdenes de Álex de la Iglesia?

Lo más loco, alucinante y divertido que he hecho hasta ahora. Es fascinante verlo en acción. Ha sido un proyecto exigente e intenso, pero maravilloso. Estoy deseando empezar a grabar la segunda temporada.

Ha hecho mucha televisión y poco cine. ¿La pequeña pantalla es su medio fetiche?

Parece que sí. Es el que más oportunidades me ha dado y le estoy tremendamente agradecida. También es cierto que desconozco los criterios de selección que funcionan a la hora de escoger un elenco para una producción cuando se trata de cine. No sé si realmente existe una línea que nos separa a los actores y actrices de televisión con los de cine. Me gustaría pensar que no y, de hecho, creo que cada vez hay más gente del cine que se está pasando a las series.

¿Ha afectado la pandemia especialmente a su profesión?

Durante el confinamiento se consumió muchísima ficción y esto generó que tuviéramos que empezar nuevos proyectos cuanto antes para no quedarnos sin programación en la parrilla. Ahora mismo creo que se está viviendo una época dorada con las series de televisión y, sobre todo, con la llegada de las plataformas. Aun así, siempre despierta incertidumbre tener que sacar proyectos adelante conviviendo con un bicho que lo puede retrasar todo.

¿Cuál es su rutina beauty? ¿Se cuida mucho?

Tengo una piel especialmente sensible, así que siempre trato de desmaquillarla muy bien, usar cremas para mi tipo de piel y complementarlo con tratamientos.

¿Qué producto de belleza es su favorito?

El eyeliner Diorshow 24h Stylo, tono 091 Black. Tampoco puedo vivir sin bálsamo de labios, los tengo muy secos.