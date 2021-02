8 feb 2021

El éxito de la serie Los Bridgerton ha dejado claro que el maquillaje de aspecto buena cara es el que más va a triunfar durante 2021. Piel impoluta, mejillas sonrosadas y mirada despierta son los tres pilares básicos de este estilo, al que ya ha sucumbido Vicky Martín Berrocal. Parece que la diseñadora ha querido distanciarse ligeramente de la mirada dramática a la que nos tiene acostumbrados y ha preferido optar por unas sombras más naturales, a juego con su make up no make up.

Alejandro González Chicón (@alejandro_makeup_art) ha sido el encargado de este look, que Vicky ha lucido en el programa de televisión El Show de Bertín, en el que ella colabora. En él combinan a la perfección los tonos nude para enfatizan los rasgos, donde un ahumado sutil en los ojos, acompañado de un eyeliner negro discreto y unas pestañas bien definidas se llevan toda la atención. También están presentes un colorete muy saludable y perfilador y barra de labios del mismo tono, en acabado mate, para contornear los labios de manera discreta. El resultado: un aspecto buena cara muy natural.

El experto ha añadido al maquillaje unas pestañas postizas de la marca Douglas, que son perfectas para abrir y agrandar la mirada. Pero si a ti te parecen un poco exageradas para el día a día, puedes optar por otra opción menos llamativa o, directamente pasar del postizo y amplificar las tuyas naturales, primero con ayuda del rizador y después con dos capas de tu máscara preferida. Estarás lista tanto para una reunión de zoom, una mañana de compras o una quedada (en petit comité) para el tardeo.