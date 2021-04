1 abr 2021

Son malos tiempos para presumir de labiales (aunque buenos para cuidar más que nunca nuestra boca, por ejemplo con bálsamos con ácido hialurónico como el de Nuria Roca). Por eso nos centramos más en los aromas (estos nuevos perfumes de Zara son maravillosos para llevar entre diario), en nuestro cabello (gracias, Isabel Preysler, por ser siempre inspiración) y, claro está, en nuestra mirada. Y acabamos de tener un flechazo: estos eyeliners pastel de L.A. Girl que van a aterrizar próximamente en Primor y son una, sí, FAN-TA-SÍ-A.

La influencer @enrosafuxia nos ha mostrado, además, una manera de lucirlos todos a la vez en un acabado sueño pastel que es 100% spring vibes. La gama Pastel Dream de L.A. Girl incluye cinco tonos pastel (azul, rosa, verde, amarillo y morado), un delineador negro y otro en blanco, un set completo para experimentar con tu mirada.

Si quieres destacar cualquiera de estos tonos pastel en tu maquillaje, además de utilizar un primer, desde L.A. Girl recomiendan aplicar primero el delineador blanco y después el color que quieras. Además, si quieres ampliar aún más tu mirada, puedes reforzar con un clásico cat eye en negro y empezar a trabajar con los colores a partir de ahí.

Primor pronto tendrá este pack Pastel Dream en sus tiendas (y va abriendo boca con un sorteo), pero se nos va a hacer larga la espera. Estos eyeliners, además de colores encantadores, son de larga duración y no transfieren, ambas características imprescindibles para cualquier maquillaje de ojos on point. Eso sí, no te olvides de tus pestañas (por aquí ya te hablamos del sérum más vendido de Amazon que aporta longitud y volumen).