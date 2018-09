19 sep 2018

Balayage es la técnica de coloración que arrasa en Instagram y que permite personalizar el color al milímetro y crear un tono luminoso. “Son mechas muy naturales y sutiles trabajadas con pincel, peine o incluso esponja (dependiendo del resultado que se busque), a mano alzada y exposición libre. Se utilizan generalmente dos o tres tonos para conseguir un resultado natural”, nos explican las coloristas de Maison Eduardo Sánchez. Y, aunque hasta el momento esta coloración también se podía realizar sobre bases más oscuras, los reflejos que se aplicaban siempre eran cálidos. Sin embargo, el nuevo balayage cool-toned (balayage de tonos fríos o balayage frío) permite aplicar mechas, de tonos fríos, que aportenmovimiento a la melena sin aclararla notablemente.

Mallory Jade, una colorista de Arizona (Estados Unidos), es la creadora de este nuevo balagaye, perfecto para aportar movimiento y profundidad a los cabellos castaños oscuros o negros. El truco ha encontrado ella: matificar las clásicas mechas o reflejos de tonos dorados por otros de tonos fríos, con tintes de base plateada o azulada. Así consigue el mismo efecto de volumen y movimiento, pero sin que el aspecto general de la melena tienda al castaño claro o al rubio dorado.

Richie Maio, el propietario del salón hawaiano Dada también ha comenzado a realizar la técnica del balayage frio pinit

Al igual que ocurre con el balayage clásico, este frío no crea efecto raíz, ya que no se aprecia dónde empieza la mecha ni dónde termina. ¿La ventaja? Se espacian bastante las visitas a la peluquería. “Al difuminar la raíz y no dejarla marcada, se puede aumentar mucho el tiempo de retoque. Lo mínimo son dos meses pero hay quien se lo realiza solo dos veces al año. Además, la tonalidad no se oxida y las mechas siempre están luminosas y brillantes”, añaden desde Maison Eduardo Sánchez.

No te pierdas...

- Los 20 colores de pelo más bonitos para esta temporada

12 iluminadores para darle brillo al pelo

- Cómo disimular las canas