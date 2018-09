24 sep 2018

El corte de pelo de Meg Ryan era el preferido a principios de los noventa. Sin embargo, en septiembre de 1994 llegó a la pequeña pantalla la serie Friends, donde Rachel, una de sus protagonistas interpretada por Jennifer Aniston, lucía una melena castaña, capeada y con mechas rubias, que se convirtió en todo un boom.

El peluquero Chris McMillan fue el creador de este archiconocido corte que se llegó a denominar 'The Rachel'. Su éxito es tal que incluso cuenta con una entrada en la Wikipedia y más de medio millón de resultados de búsqueda en Google. “Amo a Chris, pero fue mi cruz porque él comenzó el condenado Rachel”, ha llegado a declarar la actriz. Incluso se ha atrevido a decir en una entrevista a una revista americana: “Creo que es el corte de pelo más feo que he visto nunca”. En cambio, gracias a este look ahora ambos ya no solo tienen una relación profesional, sino que son amigos y socios. En 2012 lanzaron al mercado la gama de productos capilares Living Proof, que aterrizó en España en 2015.

Reproducir Jennifer lució este corte durante la primera y la segunda temporada de la serie.

El look capilar que lució el personaje más famoso de la carrera de Jennifer durante la primera y la segunda temporada de la serie fue un éxito rotundo, copiado por infinidad de mujeres de todo el mundo. Las féminas acudían en masa a la peluquería pidiendo el look de Rachel, de Friends, a sus peluqueros. El boom fue tal que incluso en la sitcon hicieron un guiño al fenómeno. En el episodio "The One With the Lesbian Wedding", Rachel se quejaba de que su madre está tratando de copiar su vida y dice la frase: “¿No podría simplemente copiar mi corte de pelo?”.

