4 oct 2018

Si algo hemos aprendido de ‘Keeping up with the Kardashians, es que de un plano a otro (somos conscientes de que las mortales no medimos la vida a planos, pero ya entendéis lo que queremos decir), puedes tener una melena kilométrica y brillante cuando el día anterior lucías una sencilla melena bob.

Lógicamente, el secreto para hacerlo radica en recurrir a las extensiones, pero las ‘celebrities’, como era de esperar, confían en una profesional en la materia para hacerse con las suyas. Hablamos de Violet Teriti, que lleva más de una década encargándose de que ‘celebs’ como Jennifer Lopez, Kim Kardashian y Rita Ora presuman de melena envidiable en cuestión de horas.

¿Recuerdas el melenón interminable de Barbie con el que KylieJenner celebró su vigésimo primer cumpleaños? Para conseguirlo, Violet Teriti tuvo que trabajar a contrarreloj, pues dada la longitud de la melena que la gurú de la belleza deseaba -hablamos de 75 centímetros-, normalmente habría necesitado entre una semana y diez días para lograrlo. Pero las Kardashians pueden conseguir lo que se les antoje, y en tan solo un día, Violet consiguió unas admirables extensiones de pelo eslavo que pesaban 400 gramos. El precio habitual de estas extensiones ronda los 7.000 euros, por lo que para disfrutar de ellas, aunque sea durante unas horas, no basta con no tener ni un pelo de tonta, sino de pobre.

Más que longitud, lo que Chiara Ferragni busca en su extensiones es algo de volumen extra. pinit

Su 'affaire' capilar con las Kardashians tiene un año de vida, cuando Kim se enamoró de sus extensiones y su peluquero de confianza, Chris Appleton, se aseguró de que Violet se convirtiera en su haga madrina capilar XS. Khloé Kardashian también confía en sus servicios, en los que también se apoyan Margot Robbie, Chiara Ferragni y las modelos de Victoria’s Secret.

No te pierdas...

- Los falsos cambios de look de las famosas

- Postizos y extensiones para cambiar de look sin tocar tu pelo

- Blanca Suárez pone de moda las extensiones para lucir melena XL