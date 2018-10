15 oct 2018

Conseguir un corte de pelo que sea fácil de peinar y que tenga un volumen natural a veces resulta misión casi imposible. Sin embargo, hay un estilo que triunfa en Los Ángeles que es capaz de lograr esto y mucho más: el papallel undercut.

Creado por el estilista Anh Co Tran, uno de los peluqueros más solicitados de Los Ángeles y propietario del salón Ramirez Tran, este otoño vuelve a ser imprescindible. El motivo: es un look perfecto para las mujeres con cabello largo, grueso, con encrespamiento y que tardan una eternidad en peinarlo como ellas quieren. Tras pasar por las tijeras tendrán un look natural y fácil de mantener en casa, ya que se acorta bastante el tiempo de secado.

Parallel undercut es el corte estrella del pequero An Co Tran, con sede en Los Ángeles. pinit

La clave del corte es descargar y quitar peso con ayuda de las capas invisibles y así aportar textura y movimiento, que se acentúa con ayuda del ligero despuntado que se realiza en las puntas. En términos generales, el corte se realiza en seco y en horizontal. La parte inferior se corta de forma entrecortada y algo irregular a simple vista y en la parte superior se hacen unas capas largas. Cuando se suelta todo el pelo, ambas secciones se fusionan, logrando un aspecto muy natural y con mucho movimiento.

