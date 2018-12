1 ene 2019

Por fin hemos dado la bienvenida al Año Nuevo y por fin se ha desvelado el gran misterio de 2108: el look que ha llevado Cristina Pedroche esta última Nochevieja. Tanto el dos piezas de flores que lució para dar las Campanadas de la Península como el modelito con el que nos sorprendió para hacer lo propio para las Islas Canarias, no han dejado indiferente a nadie. Lo mismo ha ocurrido con su peinado, un moño alto en forma de nido por encima de la coronilla (y de un color castaño más claro que el resto de su pelo) y con su maquillaje, centrado en unos labios rojos intensos, unas cejas marcadas, unas pestañas larguísimas y unas mejillas perfectamente iluminadas. Así ha sido su su look beauty para despedir 2018, pero ¿recuerdas cómo fueron los anteriores? Te lo recordamos. Y nos remontamos hasta 2014, el año en que empezó a dar las Campanadas.

Ondas sensuales y mirada misteriosa fuelon los elegidos de 2017. pinit

2017: ondas glam y ojos ahumados

El año pasado la presentadora presumió de melena con ayuda de unas ondas abiertas impecables, que peinó con la raya ladeada. Tanto el largo de su pelo, por debajo del pecho, como el brillo que desprendía era envidiables. Los ojos ahumados, aunque en un tono ligeramente más claro de lo habitual, volvieron a ser el secreto de su mirada misteriosa; los combinó con una boca muy natural.

En 2016 nos sorprendió con labios rojos y ojos menos intensos de lo habitual. pinit

2016: recogido bajo y labios rojos

Cristina tuvo que lucir el pelo recogido sí o sí, debido a los adornos que tenía su ropa en los hombros. Esta vez optó por un moño a la altura de la nuca, con la raya en medio, como en el año anterior. Eso sí, esta vez nos sorprendió con unos labios rojo oscuro; motivo por el que decidió rebajar un poco la intensidad de las sombras.

Para 2015 optó por una coleta pulida, que lució junto con mirada muy negra y unos labios ligeramente rosados. pinit

2015: coleta pulida y mirada rasgada

Una sencilla coleta baja y muy pulida fue la elegida por la colaboradora de ‘Zapeando’ para dar a la pedrería de su cuello y escote. ¿Su pareja beauty de esa Nochevieja? Una mirada de lo más cautivadora. Con el negro como protagonista absoluto, Cristina lo utilizó para rasgar ligeramente sus ojos y para aportar profundidad maquillando la línea de agua.

En su debut como presentadora de las Campanadas llevó ondas con volumen y ojos ahumados, dos de sus clásicos. pinit

2014: ondas con volumen y smokey eyes

Cabello con ondas, raya en medio y bastante volumen fue el peinado elegido para debutar presentando las Campanadas. Una mirada ahumada –la preferida de Cristina– era la protagonista de su maquillaje, más intenso en el párpado móvil y degradado en el párpado superior. Completó su look de belleza con colorete y labios marrón clarito.

