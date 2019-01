21 ene 2019

Mucho más que ropa, mucho más que solo accesorios. Cuando una gran marca de moda presenta sus colecciones, hace una propuesta global de estilo y de maquillaje. Y, cómo no, también de peinado. En esta ocasión la colección Pre-Fall 19 de Louis Vuitton no solo nos trae como modelos a un impresionante número de estrellas, sino que además nos adelanta que el wet look será el peinado por excelencia de los próximos meses.

Wet pixie

El wet look que tanto vimos en los Globos de Oro, no está hecho solo para las melenas largas: una combinación de gel de fijación y spray aporta volumen al tupé con un aire a medio camino entre el rockabilly y el dandy que resulta, como en el caso de Michelle Williams, ultrafemenino. Eso sí, es para chicas seguras de sí mismas: al dejar todo el rostro al descubierto, no hay lugar para tímidas…

Carré con un plus

Ya lo dijimos: el corte de Lucy Bointon, un carré al ras a la altura de la mandíbula, es uno de los hits de la temporada. Es sexy, es fresco, es versátil y muy, muy cool. Y puede dar para guiños tan divertidos como esta raya ultratumbada que luce Samara Weaving, una mezcla de wet look y ondas rotas sorprendentemente rompedora. Llevando todo el cabello de un lado a otro de la cabeza, y fijando el lado recogido con gran cantidad de gel y megadosis de laca, se obtiene un peinado muy original que parte de un corte cuadrado tradicional.

Aires ochenteros

Con una estética casi de mullet, el corte a capas con el que Rod Stewart cantaba en los 80, Chloë Grace Moretz demuestra que una media melena a capas largas es tan versátil como la gomina nos lo permita. ¿El truco? Laterales muy, muy pegados, medios y puntas lisos y con volumen, y un tupé rebelde y ondulado en el frontal. ¿Un buen truco para que el cabello gane forma? Marcar las ondas con la ayuda del peine y los dedos y luego fijar el flequillo con horquillas de pinza largas colocadas en vertical, levantando el pelo desde la raíz.

Sexy de los setenta

Más reminiscencias retro: la melena larga y los rizos creados a base de brushing son la cara opuesta del recto, estirado y estricto lateral, en que se ve el cabello muy pegado al cráneo, en un juego entre Farrah Fawcett y Verónica Lake y que lleva, con mucha actitud, Riley Keough, la bisnieta de Elvis Presley. Eso sí: todo ese pelo no se sostiene solo con gel: necesita una gran cantidad de horquillas invisible fijando el lado liso.

Alta sofisticación

Con unos pómulos como los de Lea Seydoux no hace falta mucho para resaltarlos, pero si además se potencia la verticalidad del rostro con un tupé frontal muy elevado y unos laterales totalmente pegados, el resultado son unos rasgos realzados ¡y una estructura facial al descubierto! Uno de los detalles más cool del look es la amplitud de la raya del cabello, que marca ese carácter gráfico y casi escultórico del look.

¿Rizos? Si, también les va el wet look

Una melea larga, sin apenas capas, marcando su rizo natural, que se resalta y fija con un buen uso de gomina; es la clave del peinado de Jennifer Connelly, que demuestra que un wet look también puede tener mucho movimiento.

